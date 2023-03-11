رئيس القطاع الدينى بالأوقاف: قيمة صك الطعام 300 جنيه.. ويجوز خصمها من الزكاة

قال هشام عبدالعزيز، رئيس القطاع الديني بالأوقاف، إن مشروع صكوك الإطعام هدفه مساعدة المحتاجين الأولى بالرعاية خاصة مع قرب حلول شهر رمضان المبارك.

صكوك الطعام

وأكد رئيس القطاع الديني بالأوقاف، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "صالة التحرير" مع الإعلامية عزة مصطفى، المذاع عبر فضائية "صدى البلد"، أنه من الجائز أن يتم خصم قيمة الصك والذي يبلغ 300 جنيه من الزكاة التي يتم استخراجها في شهر رمضان، وهذا الأمر غير مقتصر على الزكاة فقط، بل يمكن للإنسان استخراج هذه الصكوك بالنوايا التي يريدها.

وأضاف في حديثه، أن المواطنين يستطيعون الحصول على هذا الصك من خلال المساجد الكبرى ومديريات المحافظات.

قيمة الصك

وأشار إلى أن قيمة صك الطعام 300 جنيه فقط، ولا يتم أخذ أي نسب مالية من هذا المبلغ للمؤسسات أو للإعلانات، أي أن ما يتبرع به المواطن يصل بالكامل لمستحقيه.

وذكر أنه يتم شراء اللحوم عن طريق وزارة التموين، وهذه اللحوم سليمة ١٠٠٪ ولا توجد شكوك حولها على الإطلاق.