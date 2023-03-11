السبت 11 مارس 2023
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

إزالة وإيقاف 10 حالات تعد على الأراضي الزراعية بمراكز المنيا

إزالة تعديات ومخالفات
إزالة تعديات ومخالفات بناء بمراكز المنيا

واصلت الوحدات المحلية بمراكز محافظة المنيا، حملات إزالة التعديات على الأراضي الزراعية وأراضي أملاك الدولة والتصدي لمخالفات البناء العشوائي بدون ترخيص تنفيذا لتوجيهات اللواء أسامة القاضى محافظ المنيا والدكتور محمد محمود ابو زيد نائب المحافظ بضرورة المتابعة الميدانية لحالات البناء المخالف على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة، والعمل على رصد المخالفات واتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

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قال اللواء هاني بدوي رئيس مركز ومدينة المنيا إن الوحدة المحلية بقرية بنى محمد سلطان قامت بردم حفر أساس فى المهد بحوض النخيل بماقوسه بمساحة قيراط تقريبا وتم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالف لمنع انتشار العشوائيات واسترداد الأراضى الزراعية لطبيعتها وحمايتها من التبوير.

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وأضاف عماد حسن رئيس مركز ومدينة بني مزار شمال المحافظة أنه تم إزالة حالة تعد على أرض زراعية بشارع سوق الأربعاء القديم كما قام مينا يوسف رئيس الوحدة المحلية بصندفا بإزالة حالة تعد على أرض زراعية بقرية الشريف على مساحة قيراط.

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وأوضح رئيس مركز ومدينة بني مزار أنه تم فك شدة خشبية لعمل أعمدة الدور الثاني العلوي بشارع سوق الاربعاء القديم على مساحة 100 متر وتم تسليم الموقع لمسئول التنظيم خالي من اي مختلفات، وإزالة حالتين تعد على أرض زراعية على مساحة 18 سهم بحوض العمده وتم تسليم الأرض خالية الي مسئول الجمعية الزراعية مع اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين كما تم إيقاف حالة بناء مخالف وتم التحفظ على الخلاطة بديوان عام مجلس المدينة.

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وقام حى جنوب المدينة وبالتنسيق مع إدارة الإزالات والإشغالات بتشميع دور ارضى لوجود أعمال ترميم وزرع قواعد خرسانية بدون تصريح كما تعاون حي شرق مع إدارة الإزالات والإشغالات من فك شدة خشبية لأعمدة بالدور السادس علوي بمنزل مساحته ١٧٥ متر بأرض خليفة بشارع متفرع من شارع الحرية مع اتخاذ كافة الإجراءات القانونية تجاه المخالفين.

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وأكد سعيد محمد رئيس مركز ومدينة مطاي شمال المحافظة أنه تم إزالة حالة تعد في المهد بحي شمال المدينة بمساحة 120 متر.

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إزالة تعديات ومخالفات بناء الأراضي الزراعية بالقري والأحياء مراكز محافظة المنيا بني مزار ومطاي والمنيا عماد حسن رئيس مركز بني مزار اللواء هاني بدوي رئيس مركز المنيا

رئيس التحرير

وائل لطفي

سلامًا على الشهداء

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