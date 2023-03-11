«الرعاية الصحية» تطلق مؤتمر علاج مشاكل الشرايين التاجية «دون جراحة»

أطلقت الهيئة العامة للرعاية الصحية، برئاسة الدكتور أحمد السبكي، رئيس مجلس إدارة الهيئة، مساعد وزير الصحة والسكان، المشرف العام على مشروع التأمين الصحي الشامل، المؤتمر الدولي السادس لعلاج الانسداد المزمن والمشاكل المعقدة للشرايين التاجية "دون جراحة" عن طريق القسطرة باستخدام تقنية CTO، وذلك تماشيًا مع الممارسات الطبية المتقدمة والعالمية.

وأشار الدكتور أحمد السبكي إلى تخطي معدل نجاح عمليات القلب بمستشفيات هيئة الرعاية الصحية بمحافظات التأمين الصحي الشامل نسبة 98%، مؤكدًا حرص الهيئة على اتباع أحدث الإرشادات والبروتوكولات الإكلينيكية لعلاج المرضى في مختلف التخصصات الطبية، وأهمها تشخيص وعلاج أمراض القلب بتقنيات مستحدثة "دون جراحة" عن طريق القسطرة باستخدام تقنيات طبية عالمية مثال الشنيور الطبي وTAVI وCTO وIVUS، لافتًا إلى أن ذلك ما يساهم في رفع نسب الشفاء ونجاح العمليات والتداخلات الدقيقة.

وأضاف الدكتور أحمد السبكي أن مستشفيات هيئة الرعاية الصحية وفرت كم هائل من الخدمات الطبية والعلاجية لمنتفعي التأمين الصحي الشامل داخل نطاق محافظاتهم، ومنها عمليات تجرى لأول مرة داخل نطاق المحافظة سالفة الذِكر، ولافتًا إلى أنه لم يتحمل المريض عن العملية الواحدة أكثر من 400 جنيه فقط كنسبة مساهمة تحت مظلة التأمين الصحي الشامل.

وأكد السبكي حرص الهيئة على رفع كفاءة وتنمية مهارات مقدمي الخدمة الصحية من أطباء القلب والقسطرة القلبية لضمان توفير أفضل خدمة ورعاية صحية لمنتفعي التأمين الصحي الشامل بأحدث التقنيات العلاجية، مؤكدًا أن الركيزة الأساسية لنجاح وتقدم هيئة الرعاية الصحية هو الممارسة الإكلينيكية المبنية على الدليل العلمي والإكلينيكي، وتبادل الخبرات المتميزة مع أكبر الخبراء الدوليين في التخصصات الطبية المختلفة، ومنها تخصصات علاج أمراض القلب والقسطرة القلبية بهدف بناء كوادر طبية على أعلى مستوى تتمتع بالكفاءة العلمية.

المؤتمر الدولي السادس لعلاج الانسداد المزمن

ولفت السبكي إلى النجاح الباهر لهيئة الرعاية الصحية في مجال علاج الانسداد المزمن والمشاكل المعقدة للشرايين التاجية، من خلال ضمها لأمهر الكوادر الطبية، وعلى رأسها الدكتور طارق رشيد، استشاري القلب وخبير الانسداد المزمن والمشاكل المعقدة للشرايين التاجية بمستشفيات هيئة الرعاية الصحية وعضو هيئة التدريس بجامعة عين شمس، والدكتور ياسر صادق، استشاري القلب وخبير القسطرة القلبية بمستشفيات هيئة الرعاية الصحية وعضو هيئة التدريس بجامعة حلوان، والذي نتج عنه اختيار حالتين أجراهما الدكتور طارق رشيد بتقنية CTO داخل مستشفيات هيئة الرعاية الصحية، كأفضل حالات على مستوى العالم، بشهادة الجمعية الأمريكية للقساطر القلبية TCTMD.

وتابع السبكي أن المؤتمر الدولي لعلاج الانسداد المزمن والمشاكل المعقدة للشرايين التاجية يعد من أهم المؤتمرات الدولية التي يتم تنظيمها بمشاركة العديد من الجهات المعنية بالشأن الصحي الحكومي والخاص، ومجموعة من الأطباء الاستشاريين والخبراء الدوليين المتميزين في معالجة أمراض القلب عالميًا.

وأشار الدكتور طارق رشيد إلى أن المؤتمر الدولي لعلاج الانسداد المزمن والمشاكل المعقدة للشرايين التاجية CTO، ينقل رسالة أمام العالم كله أن المصريين وكل القطاعات الحكومية والجامعية والخاصة ذات المكانة الدولية المتميزة، وجميع المشاركين بهذا الحدث، تتكاتف من أجل توفير أفضل خدمات ورعاية صحية للمرضى، لافتًا إلى اهتمام هيئة الرعاية الصحية بالمشاركة في المؤتمرات العلمية، ودعم كافة الفاعليات في القطاع الحكومي والخاص، لتحقيق هدف واحد الوصول لتقديم خدمات طبية متميزة للمواطن المصري.

وأكد رشيد، نجاح هيئة الرعاية الصحية في إجراء العديد من التداخلات والعمليات الدقيقة لعلاج أمراض القلب بأحدث التقنيات العلاجية، وحرصها على تعزيز الممارسات الطبية السليمة داخل أقسام مستشفيات الهيئة الإكلينيكية، تماشيًا مع رؤيتها التي تستهدف أن تكون ذراع الدولة المصرية في تقديم نموذج متطور للرعاية الصحية مطابق للمعايير العالمية.

وتابع الدكتور ياسر صادق أن المؤتمر استمرت فعالياته خلال يومي 10 و 11 مارس الجاري، وشمل عرض ومحاكاة لأهم الحالات التي تم علاجها عن طريق القسطرة باستخدام تقنية CTO، كما تضمن البث الحي لإجراء عدد من العمليات للمرضى بنفس التقنية، إضافة إلى مزيج من المحاضرات والنقاشات والتدريبات العلمية حول أحدث طرق علاج مرضى الانسداد المزمن وطرق تشخيصه وعلاجه بأحدث التقنيات CTO، وهي أدق وسائل التشخيص والتقييم والتصوير الطبي في علاج الحالات المعقدة من هذا المرض.

ولفتت هيئة الرعاية الصحية إلى أن المؤتمر ضم خبراء القلب والقساطر القلبية من دول العالم المختلفة، وعلى رأسهم البروفوسير الفريدو جلاسي، أكبر خبراء العالم في مجال علاج الانسداد المزمن والمشاكل المعقدة للشرايين التاجية بإيطاليا، والدكتور جابريل جاسبيرينى خبير علاج الانسداد المزمن والمشاكل المعقدة للشرايين التاجية بإيطاليا، والدكتور عمر جوكتكين خبير علاج الانسداد.