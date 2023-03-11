الشوط الأول.. بورنموث يتقدم على ليفربول بهدف بيلينج فى البريميرليج

تقدم بورنموث على نظيره ليفربول بهدف نظيف، في الشوط الأول من اللقاء المقام بين الفريقين عصر اليوم السبت ضمن مباريات الجولة الـ27 من الدوري الإنجليزي.

ليفربول بدأ خطورته مبكرًا في الدقيقة 4 بتسديدة من محمد صلاح، من خارج منطقة الجزاء جاءت في يد حارس بورنموث نيتو.

وسدد فيرجيل فان دايك رأسية في الدقيقة 5، أنقذها ليرما لاعب بورنموث من على خط مرمى حارسه.

وفي الدقيقة 9 انفرد أوتارا بمرمى أليسون بيكر وراوغه، لكنه سدد كرة في الشباك الخارجية.

وسدد داروين نونيز كرة في الدقيقة 11 من خارج منطقة الجزاء، تصدى لها بسهولة حارس بورنموث.

وسجل كودي جاكبو هدفا لليفربول في الدقيقة 13 لكن حكم اللقاء ألغاه بداعي التسلل.

وبالدقيقة 29 تمكن بورنموث من تسجيل هدف الشوط الوحيد، بتسديدة من بيلينج داخل منطقة الجزاء بعد عرضية أوتارا.

ويقود هجوم ليفربول نجمنا المصري محمد صلاح ويجاوره كل من كودي جاكبو وداروين نونيز.

تشكيل ليفربول.. صلاح ونونيز وجاكبو يقودون الهجوم أمام بورنموث

حراسة المرمى: أليسون

خط الدفاع: أرنولد، كوناتي، فان دايك، روبرتسون

خط الوسط: بيجيتش، فابينيو، إليوت

خط الهجوم: جاكبو، نونيز، صلاح

موعد مباراة ليفربول ضد بورنموث فى الدورى الإنجليزى

من المقرر أن يكون موعد مباراة ليفربول ضد بورنموث في الدوري الإنجليزي، في الساعة الثانية والنصف ظهر اليوم السبت بتوقيت القاهرة، وفي الثالثة والنصف عصرًا بتوقيت مكة المكرمة، على ملعب "فيتاليتي".

القنوات الناقلة لمباراة ليفربول ضد بورنموث فى الدورى الإنجليزى

ستُذاع مباراة ليفربول ضد بورنموث في الدوري الإنجليزي الممتاز، عبر شبكة قنوات بي إن سبورتس الرياضية، وتحديدًا على قناة beIN Sports 1 HD Premium

ويسعى فريق ليفربول، تحت قيادة المدرب الألماني يورجن كلوب، لمواصلة صحوته وتحقيق الانتصار الثالث على التوالي، من أجل تحسين موقفه في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز، ومحاولة اقتحام المربع الذهبي هذا الموسم 2022-2023.