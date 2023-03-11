عميد معهد الدراسات الإسلامية يثمن جهود وزير الأوقاف فى بناء الوعى

ثمن الأستاذ الدكتور محمود عبدالحميد، عميد المعهد العالي للدراسات الإسلامية، جهود الأستاذ الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، في بناء الأئمة والواعظات والإداريين علميًّا وثقافيًّا ومهاريًّا.

وأكد عميد المعهد العالي للدراسات الإسلامية، خلال المؤتمر السنوي للمعهد العالي للدراسات الإسلامية اليوم السبت، والذي جاء تحت عنوان: "دور البحث العلمي في خدمة المجتمع" بمقر المعهد العالي للدراسات الإسلامية، أن التاريخ سيذكر لهذا الوزير البناء المتكامل للإمام خدمة لوطنه، فقد حرص وزير الأوقاف على أن يكون الإمام لديه وعي كامل وثقافة شاملة تواكب العصر، فأعد أكاديمية الأوقاف الدولية، وفيها يتم تدريب الأئمة والواعظات على علوم الحاسب الآلي، وكذلك وفر لهم دورات تدريبية متخصصة في شتى العلوم المجتمعية كعلم النفس، وعلم الاجتماع وغيرها.

وأوضح عميد المعهد العالي للدراسات الإسلامية أن وزارة الأوقاف نجحت في إدارة المؤسسات والشركات التابعة لها من خلال فكر اقتصادي ومالي رفيع المستوى، وتتعامل باحترافية ومهنية في تنمية الموارد المالية للوزارة.