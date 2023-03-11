صن داونز يعلن تشكيل فريقه لمواجهة الأهلى فى دورى أبطال إفريقيا

أعلن رولاني موكوينا، المدير الفني لصن داونز، عن تشكيل فريقه الذي سيواجه ضيفه الأهلي، في الثالثة عصرًا، في المباراة التي ستجمعهما على ملعب (لوفتس فيرسفيلد) ببريتوريا، في إطار الجولة الرابعة من المجموعة الثانية لبطولة دوري أبطال إفريقيا.

وجاء تشكيل صن داونز، على النحو التالي:

حراسة المرمى: رونوين ويليامز

خط الدفاع: جرانت كيكانا، خوليسو موداو، موثوبو مافالا، أوبري موديبا

خط الوسط: تيبوهو موكوينا، مارسيلو إليندي

خط الوسط الهجومي: كاسيوس مايلولا، نيو ماييما، ثيمبا زواني

خط الهجوم: بيتر شالولايل

وكان السويسري مارسيل كولر، المدير الفني للأهلي، قد أعلن عن تشكيل فريقه الذي سيواجه صن داونز.

وجاء تشكيل الأهلي، على النحو التالي:

حراسة المرمى: محمد الشناوي

خط الدفاع: محمد عبدالمنعم، علي معلول، ياسر إبراهيم، محمد هاني

خط الوسط: حمدي فتحي، أليو ديانج، أحمد قندوسي

خط الهجوم: بيرسي تاو، محمد شريف، طاهر محمد طاهر

ويحتل صن داونز، المركز الثاني، في المجموعة، برصيد 7 نقاط، خلف الهلال السوداني، المتصدر برصيد 9 نقاط بينما يأتي الأهلي، في المركز الثالث، برصيد 4 نقاط، في حين يتذيل القطن الكاميروني، الترتيب دون رصيد من النقاط.