السبت 11 مارس 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

الإمارات تؤكد أهمية دعم الحوار الإيجابى بين السعودية وإيران

عبدالله بن زايد
عبدالله بن زايد آل نهيان ونظيره السعودي الأمير فيصل

أكدت الإمارات إيمانها بأهمية العمل على دعم الحوار الإيجابي بين السعودية وإيران. 

جاء ذلك في اتصال هاتفي أجراه اليوم، عبدالله بن زايد آل نهيان وزير الخارجية الإماراتي، مع وزير الخارجية السعودية الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله.

وخلال الاتصال الهاتفي، أعرب وزير الخارجية الإماراتي عن ترحيب بلاده باتفاق السعودية وايران على استئناف العلاقات الدبلوماسية بين البلدين.

وأشار وزير الخارجية الإماراتي إلى أهمية هذه الخطوة ودورها في تحقيق الاستقرار بالمنطقة وتلبية تطلعات شعوبها إلى التنمية والازدهار.

وأكد وزير الخارجية الإماراتي أن دولة الإمارات تؤمن بأهمية العمل على ترسيخ مبادئ حسن الجوار ودعم الحوار الإيجابي والمثمر بين دول المنطقة الذي يقودها إلى البناء والتنمية ويرسخ التسامح والتعايش السلمي بين شعوبها.

وثمن وزير الخارجية الإماراتي دور الصين في هذه الخطوة التي قادت إلى استئناف العلاقات الدبلوماسية بين المملكة العربية السعودية وجمهورية إيران الإسلامية.

وشدد وزير الخارجية الإماراتي على عمق العلاقات التاريخية والشراكة الاستراتيجية الشاملة الإماراتية - الصينية وكذلك العلاقات المتميزة بين الصين والدول الخليجية كافة.

كما أكد متانة العلاقات الأخوية والتاريخية المتجذرة بين دولة الإمارات والسعودية، معربا عن تمنياته للمملكة الشقيقة -قيادة وحكومة وشعبا- دوام التقدم والازدهار والاستقرار والرخاء.

الإمارات السعودية إيران وزير الخارجية الإماراتي وزير الخارجية السعودية

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