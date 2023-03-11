الإثنين.. «العمارة التقليدية فى مصر: الحاضر والمستقبل» ندوة بمسرح الهناجر

تنظم لجنة الفنون التشكيلية والعمارة بالمجلس الأعلى للثقافة وتقام هذه الفعالية بالتعاون بين المجلس، وبالتعاون مع كل من الجهاز القومي للتنسيق الحضاري، وقطاع شئون الإنتاج الثقافي، ندوة ومعرض "العمارة التقليدية في مصر: الحاضر والمستقبل"، وذلك في تمام العاشرة صباح يوم الإثنين الموافق 13 مارس الحالي، بمسرح الهناجر وقاعة العرض (آدم حنين) بمركز الهناجر للفنون.

ويتضمن برنامج الفعالية ندوة مكونة من ثلاث جلسات، وافتتاح معرض يضم لوحات حول عمارة بدون معماريين، وذلك على النحو التالي:

• 10:00 - 11:30 صباحًا

الجلسة الأولي بمسرح الهناجر: العمارة المحلية البيئية في الأقاليم المصرية: تفاعل المكان والزمان والقيمة.

يدير الجلسة: الدكتور عادل يس، أستاذ العمارة والعميد الأسبق لمعهد الدراسات العليا والبحوث البيئية بجامعة عين شمس.

ويتحدث بها كل من: الدكتور حامد الموصلي، أستاذ تصميم وهندسة الإنتاج المتفرغ بكلية الهندسة جامعة عين شمس، ويتحدث حول: "المواد والعناصر الطبيعية والطابع المحلي"، والدكتور طارق والي، مؤسس ومدير مركز طارق والي للعمارة والتراث، ويتحدث حول: "العمارة الشعبية مرجعية المعماري بين التقليد والتجديد"، والمعماري المعلم عصام صفي الدين، معماري ومعلم العمارة والتصميم بكليات ومعاهد الهندسة، ويتحدث حول: "متحف العمارة الشعبية"، والدكتور جلال عبادة، أستاذ العمارة بكلية الهندسة جامعة عين شمس، وعضو اللجنة، والمهندسة سناء توبة، الشريك الرئيسي لمكتب أدابت للعمارة المتوافقة، ويتحدثان حول: "العمارة المتوافقة تحية للراحل هاني المنياوي".

• 11:30-12:00 ظهرًا (استراحة)

• 12:00 -1:30 ظهرًا

الجلسة الثانية: التوجهات الحالية في العمارة المحلية المعاصرة في مصر

تدير الجلسة: الدكتورة دليلة الكرداني، أستاذ العمارة بكلية الهندسة جامعة القاهرة والجامعة الأمريكية، وعضو اللجنة.

وتتضمن الجلسة الثانية عروضًا قصيرة للتجارب الجديدة في العمارة المحلية المعاصرة.

ويتحدث بها كل من: المهندس كريم إبراهيم، والمهندسة رضوى رستم، والمهندس عماد فريد، والمهندس محمد الخطيب، والمهندس جمال عامر، والمهندسة مريم قرشي، والمهندس حمدي السطوحي.

• 1:30-2:30 ظهرًا

- افتتاح المعرض (ويمتد حتى الأربعاء 15 مارس 2023)

• 2:30-2:45 عصرًا (استراحة)

• 2:45 -3:45 عصرًا

الجلسة الثالثة: التوجهات الحالية في العمارة المحلية المعاصرة في مصر

يديرالجلسة: المهندس الاستشاري محمد أبوسعدة، رئيس مجلس إدارة الجهاز القومي للتنسيق الحضاري، ويتحدث فيها: الدكتور هابي حسني، أستاذ مساعد بقسم العمارة بكلية الفنون الجميلة جامعة حلوان، ومدير المكتب الفني بالجهاز القومي للتنسيق الحضاري، حول: "عرض مشروع أدلة دعم الهوية البصرية للأقاليم المصرية".

• ختام الجلسة

وتهدف هذه الفعالية إلى إعادة تسليط الضوء على خصائص العمارة المحلية البيئية في الأقاليم المصرية وطابعها الأصيل، وعرض القيم التقليدية التي تبرزها بالإضافة إلى بعض الدروس المستفادة منها في العمارة المصرية المعاصرة، بالتعاون مع إدارة الجهاز القومي للتنسيق الحضاري.