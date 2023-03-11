السبت 11 مارس 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

الثقافة

الإثنين.. «العمارة التقليدية فى مصر: الحاضر والمستقبل» ندوة بمسرح الهناجر

مسرح الهناجر
مسرح الهناجر

تنظم لجنة الفنون التشكيلية والعمارة بالمجلس الأعلى للثقافة وتقام هذه الفعالية بالتعاون بين المجلس، وبالتعاون مع كل من الجهاز القومي للتنسيق الحضاري، وقطاع شئون الإنتاج الثقافي، ندوة ومعرض "العمارة التقليدية في مصر: الحاضر والمستقبل"، وذلك في تمام العاشرة صباح يوم الإثنين الموافق 13 مارس الحالي، بمسرح الهناجر وقاعة العرض (آدم حنين) بمركز الهناجر للفنون.

ويتضمن برنامج الفعالية ندوة مكونة من ثلاث جلسات، وافتتاح معرض يضم لوحات حول عمارة بدون معماريين، وذلك على النحو التالي:

• 10:00 - 11:30 صباحًا
الجلسة الأولي بمسرح الهناجر: العمارة المحلية البيئية في الأقاليم المصرية: تفاعل المكان والزمان والقيمة.
يدير الجلسة: الدكتور عادل يس، أستاذ العمارة والعميد الأسبق لمعهد الدراسات العليا والبحوث البيئية بجامعة عين شمس.

ويتحدث بها كل من: الدكتور حامد الموصلي، أستاذ تصميم وهندسة الإنتاج المتفرغ بكلية الهندسة جامعة عين شمس، ويتحدث حول: "المواد والعناصر الطبيعية والطابع المحلي"، والدكتور طارق والي، مؤسس ومدير مركز طارق والي للعمارة والتراث، ويتحدث حول: "العمارة الشعبية مرجعية المعماري بين التقليد والتجديد"، والمعماري المعلم عصام صفي الدين، معماري ومعلم العمارة والتصميم بكليات ومعاهد الهندسة، ويتحدث حول: "متحف العمارة الشعبية"، والدكتور جلال عبادة، أستاذ العمارة بكلية الهندسة جامعة عين شمس، وعضو اللجنة، والمهندسة سناء توبة، الشريك الرئيسي لمكتب أدابت للعمارة المتوافقة، ويتحدثان حول: "العمارة المتوافقة تحية للراحل هاني المنياوي".

• 11:30-12:00 ظهرًا     (استراحة)

• 12:00 -1:30 ظهرًا
الجلسة الثانية: التوجهات الحالية في العمارة المحلية المعاصرة في مصر

تدير الجلسة: الدكتورة دليلة الكرداني، أستاذ العمارة بكلية الهندسة جامعة القاهرة والجامعة الأمريكية، وعضو اللجنة.

وتتضمن الجلسة الثانية عروضًا قصيرة للتجارب الجديدة في العمارة المحلية المعاصرة.
ويتحدث بها كل من: المهندس كريم إبراهيم، والمهندسة رضوى رستم، والمهندس عماد فريد، والمهندس محمد الخطيب، والمهندس جمال عامر، والمهندسة مريم قرشي، والمهندس حمدي السطوحي.

• 1:30-2:30 ظهرًا
- افتتاح المعرض (ويمتد حتى الأربعاء 15 مارس 2023)

• 2:30-2:45 عصرًا (استراحة)

• 2:45 -3:45 عصرًا  
الجلسة الثالثة: التوجهات الحالية في العمارة المحلية المعاصرة في مصر 
يديرالجلسة: المهندس الاستشاري محمد أبوسعدة، رئيس مجلس إدارة الجهاز القومي للتنسيق الحضاري، ويتحدث فيها: الدكتور هابي حسني، أستاذ مساعد بقسم العمارة بكلية الفنون الجميلة جامعة حلوان، ومدير المكتب الفني بالجهاز القومي للتنسيق الحضاري، حول: "عرض مشروع أدلة دعم الهوية البصرية للأقاليم المصرية".

• ختام الجلسة

وتهدف هذه الفعالية إلى إعادة تسليط الضوء على خصائص العمارة المحلية البيئية في الأقاليم المصرية وطابعها الأصيل، وعرض القيم التقليدية التي تبرزها بالإضافة إلى بعض الدروس المستفادة منها في العمارة المصرية المعاصرة، بالتعاون مع إدارة الجهاز القومي للتنسيق الحضاري.

الهناجر الجهاز القومي للتنسيق الحضاري العمارة الجلسة الحضاري

رئيس التحرير

وائل لطفي

سلامًا على الشهداء

الأكثر قراءة

«أمن القاهرة» تعلن فوز 49 من كبار السن فى قرعة الحج بالتزكية

ضبط المتهمين بالسطو على سيارة دواجن فى الشرقية

انطلاق المؤتمر الدولي للنقل البحري واللوجيستيات «مارلوج 12» بالإسكندرية.. غدًا

عرض «فيلم تسجيلى» عن شروط الحج خلال حفل القرعة بمديرية أمن القاهرة

تحرير 267 محضرًا للمحال المخالفة لقرار ترشيد استهلاك الكهرباء

حبس 4 متهمين بسرقة إطارات سيارة في مدينة نصر

ﻣﻘﺎﻻﺕ

سارة شريف

الصبر ينفد

صفاء النجار

لماذا يكره المتأسلمون فن الباليه؟

ماجد حبته

ولاية «شي» الثالثة.. العصر الصينى الجديد.. وجمهوريتنا الجديدة

أحمد الصغير

فى يوم الشهيد «المصرى».. خطبة جمعة مؤسفة!

القس رأفت رؤوف الجاولي

كيفية بناء حوار سليم على أساس علمى

عبد الرحيم طايع

الزلازل.. وأباطيل القيامة

مدحت بشاى

«التاء المربوطة» وأهل الفكر

القس. رفعت فكرى

شهر المرأة!!

صور

إقبال كبير من المواطنين على مهرجان التمور بحديقة الأورمان

«نساء مصر بالدنيا كلها».. فعالية تكريم انتصار السيسى لعدد من السيدات الملهمات (صور)

السيدة انتصار السيسى تلتقى سيدات مصر الملهمات

محطة تل أبيب

المزيد

رئيس وزراء فلسطين يُحذّر من تداعيات جرائم الاحتلال المتواصلة

الكويت تدعو المجتمع الدولى للضغط على إسرائيل للانضمام لمعاهدة عدم الانتشار النووى

«المعادلة الصعبة».. كيف تساعد إسرائيل أوكرانيا دون إثارة غضب «الحليف الروسى»؟