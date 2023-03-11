السبت 11 مارس 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

رياضة

دوري أبطال إفريقيا| «كولر» يحاضر اللاعبين قبل التحرك لملعب مباراة صن داونز

كولر
كولر

 يعقد السويسري مارسيل كولر، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي محاضرة مع اللاعبين قبل مغادرة فندق الإقامة بمدينة بريتوريا قبل التوجه إلى استاد لوفتس لخوض مباراة صن داونز.

يراجع المدير الفني مع اللاعبين الأدوار المطلوبة منهم خلال المباراة وفقا لخطة اللعب التي تم الاستقرار عليها بالإضافة، إلى مراجعة عدد من النقاط الفنية الخاصة بالمباراة. 

ويرتدي الأهلي الزي الرسمي الخاص به خلال مباراة صن داونز اليوم السبت، والمكون من القميص الأحمر والشورت الأبيض والجورب الأحمر، فيما يرتدي الحارس اللون الأخضر، ويرتدي فريق صن داونز القميص الأصفر والشورت الأزرق، فيما يرتدي الحارس اللون الموف.

وذلك وفقا لما أسفر عنه الاجتماع الفني للمباراة بحضور مندوبي الفريقين، وممثلي الاتحاد الإفريقي لكرة القدم، وطاقم التحكيم.

دوري أبطال إفريقيا| «كولر»: نسعى لتحقيق نتيجة إيجابية أمام صن داونز

أكد مارسيل كولر، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي جاهزية الفريق لمباراة صن داونز التي تقام في الثالثة عصر اليوم السبت على استاد لوفتس، ضمن منافسات الجولة الرابعة لدور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا.

وأضاف «كولر» خلال المؤتمر الصحفي الذي عقد : «نعلم أن المبارة ستكون صعبة، ولكن أظهرنا في المباراة الأولى أننا كنا ندًا قويًا، ولدينا الثقة في تحقيق نتيجة إيجابية غدا».

وأوضح المدير الفني أنه لا يستطيع أن يحكم على الماضي، ولكن الفريق تحسن كثيرا منذ توليه المهمة وقدم مباريات جيدة، ومنها مواجهات كأس العالم للأندية.

وأشار كولر إلى أن نتيجة مباراة صن داونز الأولى التي أقيمت في القاهرة ليست مرضية بالنسبة للجهاز الفني والفريق، وأنه يبحث عن تحقيق نتيجة إيجابية غدًا.

وعبر عن سعادته بجاهزية بيرسي تاو، مؤكدا على أنه يأمل أن يساعد اللاعب الفريق في مباراة الغد.

وأكد المدير الفني أن كرة القدم لعبة جماعية، وتسجيل الأهداف لا يقتصر فقط على المهاجمين، ومن الممكن أن يسجل لاعبو الوسط وكذلك المدافعون. 

واختتم كولر تصريحاته بالتأكيد على جاهزية جميع اللاعبين، مشددا على أن الجهاز الفني سوف يختار التشكيل المناسب لمباراة  اليوم .

السويسري مارسيل كولر صن دوانز القطن الكاميروني دور المجموعات الاهلى

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