السبت 11 مارس 2023
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

حبس 4 متهمين بسرقة إطارات سيارة في مدينة نصر

حبس متهمين
حبس متهمين

قررت  النيابة العامة بالقاهرة، حبس 4 متهمين، 4 أيام على ذمة التحقيق، لاتهامهم بسرقة إطارات سيارة في مدينة نصر، وذكروا أمام رجال المباحث عقب القبض عليهم، أنهم كونوا تشكيلا عصابيا للسرقة، وانتهزوا فرصة ركن السيارة بالشارع واستولوا على الإطارات وباعوها لمالك ورشة.

وبعد ضبط مالك الورشة ومواجهته بالاتهام المنسوب إليه، اعترف بشراء الإطارات رغم علمه أنها مسروقة، وأرشد عنها حيث تم ضبطها بورشته، فتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاهه، وتولت النيابة التحقيق.

البداية بتمكن أجهزة الأمن بالقاهرة من ضبط 4 متهمين "لأحدهم معلومات جنائية" لارتكابهم واقعة سرقة (4 إطارات من إحدى السيارات) حال توقفها بدائرة قسم شرطة مدينة نصر ثالث بأسلوب "الفك".

أقروا ببيع المضبوطات لدى عميلهم "سيئ النية" مالك ورشة، تم ضبطه والمسروقات المستولى عليها بالورشة ملكه، كما تم بإرشاد أحد المتهمين ضبط (السيارة والأدوات المستخدمين فى إرتكاب الواقعة)، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وقررت النيابة حبس المتهمين 4 أيام على ذمة التحقيق.

 

 

النيابة العامة سرقة إطارات مدينة نصر تشكيلا عصابيا مالك ورشة معلومات جنائية

رئيس التحرير

وائل لطفي

سلامًا على الشهداء

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