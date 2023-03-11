السبت 11 مارس 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

ضبط 3 إرهابيين فى ديالى بالعراق

قوة من الشرطة العراقية
قوة من الشرطة العراقية

أعلن العراق، اليوم السبت، عن القبض على 3 إرهابيين في ديالي، في إطار العمليات الأمنية لمتابعة العناصر الإرهابية.

وذكر بيان لوكالة الاستخبارات العراقية، أنه تم القبض على 3 إرهابيين مطلوبين وفق أحكام المادة (4/ إرهاب)، لانتمائهم لعصابات داعش الإرهابية في ديالي.

وأضافت أن هؤلاء نشط عملهم داخل تلك العصابات الإجرامية في تقديم الدعم اللوجستي من مواد غذائية وملابس ووقود وتقديم المعلومات عن تحركات القوات الأمنية ونصب العبوات الناسفة على طريق البساتين في قرية زاغنية وتفجير عجلة مفخخة في المنطقة ذاتها، فضلًا عن كونهم من ضمن المشتركين في اغتيال اثنين من أهالي منطقة بعقوبة، مشيرة إلى أنه جرى تدوين أقوالهم ابتدائيًا وقضائيًا بالاعتراف، واتخذت بحقهم الإجراءات القانونية اللازمة.

العراق إرهابيين ديالي العناصر الارهابية داعش

رئيس التحرير

وائل لطفي

سلامًا على الشهداء

الأكثر قراءة

إصابة شخصين فى تصادم دراجتين بخاريتين بالجيزة

مواعيد عمل السجل المدني 2023 في شهر رمضان

باتيلى: «5+5» ستتولى إجراء حوارات أمنية لتهيئة أجواء الانتخابات الرئاسية فى ليبيا

كولر يعلن تشكيل الأهلى لمواجهة صن داونز ومحمد شريف يقود الهجوم

مايا مرسى: مهرجان أسوان لسينما المرأة يمد جسور التواصل مع المجتمع المدنى

الملا: وضع خطة لتمكين الكوادر المميزة من أفضل خريجى برامج تنمية القدرات

ﻣﻘﺎﻻﺕ

سارة شريف

الصبر ينفد

صفاء النجار

لماذا يكره المتأسلمون فن الباليه؟

ماجد حبته

ولاية «شي» الثالثة.. العصر الصينى الجديد.. وجمهوريتنا الجديدة

أحمد الصغير

فى يوم الشهيد «المصرى».. خطبة جمعة مؤسفة!

القس رأفت رؤوف الجاولي

كيفية بناء حوار سليم على أساس علمى

عبد الرحيم طايع

الزلازل.. وأباطيل القيامة

مدحت بشاى

«التاء المربوطة» وأهل الفكر

القس. رفعت فكرى

شهر المرأة!!

صور

إقبال كبير من المواطنين على مهرجان التمور بحديقة الأورمان

«نساء مصر بالدنيا كلها».. فعالية تكريم انتصار السيسى لعدد من السيدات الملهمات (صور)

السيدة انتصار السيسى تلتقى سيدات مصر الملهمات

محطة تل أبيب

المزيد

رئيس وزراء فلسطين يُحذّر من تداعيات جرائم الاحتلال المتواصلة

الكويت تدعو المجتمع الدولى للضغط على إسرائيل للانضمام لمعاهدة عدم الانتشار النووى

«المعادلة الصعبة».. كيف تساعد إسرائيل أوكرانيا دون إثارة غضب «الحليف الروسى»؟