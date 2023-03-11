ضبط 3 إرهابيين فى ديالى بالعراق

أعلن العراق، اليوم السبت، عن القبض على 3 إرهابيين في ديالي، في إطار العمليات الأمنية لمتابعة العناصر الإرهابية.

وذكر بيان لوكالة الاستخبارات العراقية، أنه تم القبض على 3 إرهابيين مطلوبين وفق أحكام المادة (4/ إرهاب)، لانتمائهم لعصابات داعش الإرهابية في ديالي.

وأضافت أن هؤلاء نشط عملهم داخل تلك العصابات الإجرامية في تقديم الدعم اللوجستي من مواد غذائية وملابس ووقود وتقديم المعلومات عن تحركات القوات الأمنية ونصب العبوات الناسفة على طريق البساتين في قرية زاغنية وتفجير عجلة مفخخة في المنطقة ذاتها، فضلًا عن كونهم من ضمن المشتركين في اغتيال اثنين من أهالي منطقة بعقوبة، مشيرة إلى أنه جرى تدوين أقوالهم ابتدائيًا وقضائيًا بالاعتراف، واتخذت بحقهم الإجراءات القانونية اللازمة.