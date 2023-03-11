السبت 11 مارس 2023
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د. محمد الباز
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

على متنه 48 سائحًا.. اليخت السياحي «HARMONY V» يصل ميناء بورسعيد

جانب من الحدث
جانب من الحدث

أعلن المكتب الإعلامي للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس عن استقبال ميناء بورسعيد اليخت السياحي «HARMONY  V» فجر اليوم، وعلى متنه 48 سائحًا من جنسيات مختلفة وعدد أفراد طاقم اليخت 17 فردًا، حيث يتوجه الركاب لمدينة القاهرة لزيارة الأماكن الأثرية والسياحية ضمن رحلات سياحة اليوم الواحد، ويغادر اليخت صباح الغد السبت مستكملاً رحلته البحرية في حوض البحر المتوسط.

تجدر الإشارة إلى أن هذا اليخت يصل الميناء للمرة الثانية خلال أيام قليلة بعد الرحلة الأولى له وعلى متنه 15 سائحًا وعدد 20 من طاقم البحارة، مما يؤكد ثقة ملاك السفن والتوكيلات الملاحية في موانئ المنطقة وجاهزيتها لاستقبال السفن واليخوت السياحية.

واتخذت إدارة الميناء جميع الإجراءات الخاصة بدخول اليخت إلى الميناء والتنسيق مع الجهات المعنية لإنهاء الإجراءات الخاصة بمغادرة  السائحين.

جانب من الحدث
جانب من الحدث
جانب من الحدث
جانب من الحدث
جانب من الحدث
جانب من الحدث
جانب من الحدث
جانب من الحدث
استعدادات اقتصادية استيعاب استقبال السفن الاستعدادات الاقتصادية لقناة السويس

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سلامًا على الشهداء

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