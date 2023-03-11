السبت 11 مارس 2023
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

اقتصاد

أسعار الذرة الصفراء والفول الصويا والبادى اليوم السبت 11-3-2023

الذرة
الذرة

استقرت أسعار الصويا والذرة الصفراء اليوم السبت 11 مارس 2023، ويقدم "الدستور" نشرة أسعار أعلاف الدواجن اليوم في البورصة.

الصويا والذرة الصفراء.. أسعار أعلاف الدواجن اليوم

أسعار الذرة الصفراء في بورصة الكناني اليوم 

سجلت أسعار الذرة الصفراء البرازيلى المستوردة اليوم 16500 جنيه للطن.

سجلت أسعار طن الذرة الصفراء أرجنتيني المستوردة اليوم 16500 جنيها للطن 

سجلت أسعار طن الذرة الصفراء الروماني المستوردة اليوم، 16800 جنيه للطن.

سجلت أسعار طن الذرة الصفراء الأوكراني المستوردة اليوم، 16800 جنيه للطن.

سجلت أسعار طن الذرة الصفراء صربي المستوردة اليوم، 16800 جنيه للطن.

سجلت أسعار طن الذرة الصفراء بلغاري المستوردة اليوم، 16800 جنيه للطن.

أسعار فول الصويا اليوم في بورصة الكناني 

شهدت أسعار الصويا استقرارا ملحوظا خلال التعاملات الصباحية في بورصة الكناني والتي جاءت كالتالي:

سجلت أسعار كسب صويا محلى 44% اليوم، 30000 جنيه.

سجلت أسعار صويا 46% محلي اليوم، عند نفس أسعار أمس 31000 جنيه .

سجلت أسعار صويا 46% مستورد اليوم، عند نفس أسعار أمس 31000 جنيه .

واستقرت أسعار بذرة فول الصويا لتسجل 28000.

واستقرت أسعار كسب عباد +36% عند نفس أسعار أمس لتسجل 18000 جنيه للطن.

واستقر سعر جلوتين مستورد 60% عند نفس أسعار أمس ليسجل 44000 جنيه للطن.

واستقر سعر قشر فول الصويا اليوم عند نفس أسعار أمس  ليسجل 8250 جنيهًا للطن.

واستقر سعر الردة نخلة اليوم عند نفس أسعار أمس ليسجل 9300 جنيه للطن.

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 أسعار البادي اليوم في بورصة الكناني 

سجل سعر طن العلف بادي بروتين 24% سجل اليوم  22800 جنيه.

بينما سجلت أسعار بروتين 23% سجل 22500 جنيه.

ينما سجلت أسعار أعلاف نامي 21%  في الأسواق المحلية سعر22400 جنيه .

سجل أسعار العلف ناهي 19% سعر 22300 

بينما سجل علف بادي نامي بروتين 21% سجل 21900 جنيه.

الصويا الذرة الصفراء أسعار أعلاف الدواجن أعلاف الدواجن أسعار أعلاف الدواجن اليوم

رئيس التحرير

وائل لطفي

سلامًا على الشهداء

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