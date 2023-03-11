تداول 11 ألف طن بضائع عامة ومتنوعة بموانئ البحر الأحمر

أعلن المركز الإعلامي لهيئة موانئ البحر الأحمر، أن إجمالي عدد السفن على أرصفة موانئ الهيئة بلغ 8 سفن وتم تداول 11000 طن بضائع عامة ومتنوعة، و677 شاحنة، و54 سيارة، حيث شملت حركة الواردات 4000 طن بضائع، 405 شاحنات، 46 سيارة، فيما شملت حركة الصادرات 7000 طن بضائع، 272 شاحنة، 8 سيارات.

ويشهد ميناء سفاجا اليوم، مغادرة السفينتين بوسيدون اكسبريس، والحرية، بينما استقبل الميناء بالأمس السفن الثلاث وهي دليلة، بوسيدون اكسبريس، الحرية، كما تم تداول 2500 طن بضائع عامة ومتنوعة 235 شاحنة بميناء نويبع حيث استقبل الميناء اليوم السفينة سينا فيما شهد الميناء بالأمس رحلات مكوكية ( وصول وسفر ) للسفن الثلاث سينا، بريدج وآيلة، فيما سجلت موانئ الهيئة وصول وسفر 2140 راكب بموانئها.