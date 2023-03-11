السبت 11 مارس 2023
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

محافظ بنى سويف يستقبل وزير التنمية المحلية لتفقد المشروعات التنموية والخدمية

محافظ بني سويف يستقبل
محافظ بني سويف يستقبل وزير التنمية المحلية

استقبل الدكتور محمد هاني غنيم، محافظ بنى سويف، اللواء هشام آمنة، وزير التنمية المحلية، في مستهل زيارته لبني سويف، وذلك بحضور الدكتور عاصم سلامة، نائب المحافظ اللواء حازم عزت، السكرتير العام، اللواء سامي علام، السكرتير العام المساعد.

ومن المقرر أن يتضمن برنامج الزيارة قيام المحافظ ووزير التنمية المحلية بمتابعة مستجدات الموقف التنفيذي للمشروعات التنموية والخدمية الجاري تنفيذها للنهوض بجودة الخدمات المقدمة للمواطنين، وكذا متابعة المرحلة الأولى من المشروع القومى المبادرة الرئاسية "حياة كريمة"، وتفقد سير العمل في معارض "أهلًا رمضان".

محافظ بني سويف يستقبل وزير التنمية المحلية
محافظ بني سويف يستقبل وزير التنمية المحلية
محافظ بني سويف يستقبل وزير التنمية المحلية
محافظ بني سويف يستقبل وزير التنمية المحلية
الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف المبادرة الرئاسية حياة كريمة اللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية المشروعات التنموية والخدمية بني سويف

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وائل لطفي

سلامًا على الشهداء

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