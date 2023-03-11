محافظ بنى سويف يستقبل وزير التنمية المحلية لتفقد المشروعات التنموية والخدمية

استقبل الدكتور محمد هاني غنيم، محافظ بنى سويف، اللواء هشام آمنة، وزير التنمية المحلية، في مستهل زيارته لبني سويف، وذلك بحضور الدكتور عاصم سلامة، نائب المحافظ اللواء حازم عزت، السكرتير العام، اللواء سامي علام، السكرتير العام المساعد.

ومن المقرر أن يتضمن برنامج الزيارة قيام المحافظ ووزير التنمية المحلية بمتابعة مستجدات الموقف التنفيذي للمشروعات التنموية والخدمية الجاري تنفيذها للنهوض بجودة الخدمات المقدمة للمواطنين، وكذا متابعة المرحلة الأولى من المشروع القومى المبادرة الرئاسية "حياة كريمة"، وتفقد سير العمل في معارض "أهلًا رمضان".

محافظ بني سويف يستقبل وزير التنمية المحلية