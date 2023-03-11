السبت 11 مارس 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

تقرير دولى يدعو لزيارة مصر.. المكان المثالى لتجربة رمضان

رمضان في مصر
رمضان في مصر

دعا موقع «travelnoire» الدولي والمعني بالسياحة والترفيه لزيارة مصر خلال شهر رمضان، معتبرًا أن مصر من أهم الدول الإسلامية التي يجب زيارتها في رمضان للاستمتاع بهذا الشهر الكريم والمميز.

شهر رمضان

وقال التقرير إن شهر رمضان من أشهر الشهور في الإسلام، وخلاله يحتفل المسلمون بالركن الرابع، وهو الصيام من الشروق إلى الغسق، ويمثل فترة من الصيام والتأمل الروحي للمسلمين في جميع أنحاء العالم ويجب على المسافرين غير المسلمين السعي إلى احترام هذه التقاليد والعادات باحترام وإحساس.

وأضاف: «السفر إلى بلد مسلم طريقة رائعة لاحتضان الثقافة والتعرف على العادات والتقاليد وعند السفر إلى هذه البلدان، من المهم احترام التقاليد المحلية وقواعد اللباس، يجب أن ينتبه المسافرون إلى الممارسات الدينية وحساسيات الناس، مع اقتراب شهر رمضان، من المهم جدًا أن يضع المسافرون هذه الأشياء في الاعتبار وأن يسافروا باحترام».

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زيارة مصر في رمضان

 وقال التقرير: «تعد مصر من أكثر الدول زيارة في العالم، ما يجعلها المكان المثالي لتجربة رمضان، إنه الوقت المثالي لتجربة الثقافة والعادات المصرية، ولكن قد تتغير ساعات العمل وتوافر الخدمة، وفي الليل، عندما تكون معظم المطاعم والمحلات التجارية مغلقة، ويمكن للزوار الاستمتاع بتجارب طعام الشارع الفريدة والشهية، ويمكن للزوار أيضًا التعرف على التاريخ الثقافي الغني لمصر من خلال عروض الفوانيس ووجبات الإفطار التي تقام كل ليلة خلال شهر رمضان». 

وتابع: «إذا كنت ترغب في الذهاب إلى أحد أشهر المواقع السياحية خلال شهر رمضان، فعليك التخطيط والمرونة، قد تكون ساعات عمل بعض الأماكن محدودة أو تكون مغلقة تمامًا، الأهرامات، على سبيل المثال، تفتح أبوابها خلال شهر رمضان، لكن أوقات إغلاقها تختلف من يوم لآخر».

شهر رمضان زيارة مصر مصر رمضان الدول الإسلامية الإسلام

رئيس التحرير

وائل لطفي

سلامًا على الشهداء

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