فوانيس رمضان تزين شوارع الغربية.. والتجار يقدمون عروضًا لشهر الخير

انتشرت الفوانيس النحاسية والخشبية والمصنوعة من قماش الخيامية في المحال التجارية بمحافظة الغربية، مع اقتراب حلول الشهر الفضيل، "الدستور" تواجدت داخل أكبر معارض بيع فوانيس رمضان بمحافظة الغربية، ورصدت حركة البيع والشراء للجملة والقطاعي، وتناولنا رأى بعض التجار والمواطنيين.

وفي هذا الصدد قال أحمد الشوربجي، صاحب معرض، إنشاء المعرض عادة سنوية ورثناها أبًا عن جد وكل عام الأسعار تختلف كذلك الأشكال والأذواق ولكن في هذا العام حرصنا على توفير كافة الأسعار والشكال ولكن بكميات أقل من كل سنة، ففانوس رمضان أصبح في بعض الأسر رفاهية يمكن الاستغناء عنها، على عكس البعض قد يقدمه على طعام رمضان ويشتري الفانوس ثم يُفكر في باقي المستلزمات.

وأضاف أن المعرض يستقبل عدد كبير من التجار والمواطنين من كافة مدن وقرى محافظة الغربية، ويحرص الجميع علي التقاط الصور والمقارنة في الأسعار والخامات وما يقدمه الفانوس نفسه من موسيقى وحركات بالإضافة إلى الأشكال، وإن كان هناك أشكال لا تتغير مثل الفانوس المعدني الشكل والخيامية وإن كان المعدني الشكل أصبح منه شكل معدني بخامات بلاستيكية، وكذلك الأشكال الأخرى على هيئة مشاهير رمضان في مصر والوطن العربي مثل بوجي وطمطم وربكار وفنانيس بالإضافة إلى النجم المصري الكبير محمد صلاح وفانوس مو صلاح الذي ظل حافظًا لمكانه بين الأشكال والأنواع.

فيما قال حسين الجندي صاحب سنتر بيع هدايا، إن مبيعات فوانيس رمضان تراجعت في السوق خلال الموسم الجاري، بأكثر من 40%، حيث زادت أسعارها بنسبة تتخطي 20% مقارنة بالعام الماضي، وسط تراجع في الإقبال على الشراء، كذلك أثر تقليص مدة فتح المحال، بسبب قرارات مواعيد العمل التي طبقتها الحكومة، والظروف الحياتية التي جعلت هناك أهم من الفانوس.

وأضاف أن الفوانيس المعروضة أغلبها محلية الصنع، تم تصنيعها في مصر، إلى جانب الفوانيس الصيني التي تجد رواجًا، مشيرًا إلى أن الإقبال على الفوانيس ذات الفئة السعرية بين 60 إلى 85 جنيهًا، موضحًا أن معرض الجملة هذ العام شهد زيادة في الأشكال المعروضة.



وأوضح حاتم فوزي، صاحب محل تجاري، لـ"الدستور"، أن أسعار فوانيس رمضان بكل أشكالها وأسعارها تتفاوت فهناك فوانيس سعرها 10 جنيهات وهو فانوس الميدالية الخشبية الصغيرة، فيما تصل أسعار الفوانيس الكبيرة من 100 جنيه وحتى 250 جنيهًا وحتى 350 جنيهًا حسب الحجم والجودة، وأحيانًا يتفوق الصيني علي الصناعة المصرية المحلية خاصة في الأسعار، والخفة حيث أغلبها من خام البلاستيك الخفيف الذي يسهل حمله.

وتراوحت أسعار الفوانيس الصيني من 75 جنيهًا وحتى 200 جنيه، لكن جودتها ليست قليلة مقارنة بالمصري، والعرائس القطن "بوجي وطمطم"، بـ60 جنيهًا أقل سعر وقد تصل إلى 250 جنيهًا، حسب الجودة والحجم، فيما قل المعروض من فوانيس "مو صلاح" للاعب المصري محمد صلاح لأول مرة منذ عدة سنوات، وانتشرت ميداليات على شكل فانوس خيامي مطبوع عليها صور شخصيات ورموز، بالاضافة إلى مجسمات على أشكال المصاحف والكعبة المشرفة وتجد رواجًا.

بينما قال عصام بلوزة، صاحب معرض فوانيس، إن موسم العام الجاري شهد فقط تصنيع ما يقرب من 20% من حجم الإنتاج السنوي، لأن المخزون من العام الماضي نسبته 80% تقريبًا، خصوصًا أن الموسم في السنوات السابقة جاء خلال فترات الحظر وتوقف حركة البيع مما دفع تجار الجملة لتخزين البضائع.



مضيفًا خلال حديثه لـ"الدستور"، أن التجار يفضلون بيع فوانيس رمضان هذا العام بهامش ربح بسيط أو حتى بسعر التكلفة حتى لا يتم تخزينها للعام القادم، وأغلب المحلات خاصة القطاعي منها تقدم عروضًا على الفوانيس رغبة في الانتهاء من المخزون، حتى أن بعض المحلات جعلت من فانوس رمضان كهدايا على مبيعات عيد الأم، تشجيعًا على شراء المنتجات من نفس المكان.

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