اليوم.. استكمال محاكمة 5 متهمين في «طلائع حسم الثانية»

تنظر الدائرة الثانية إرهاب، برئاسة المستشار محمد حماد، اليوم السبت، محاكمة 5 متهمين لاتهامهم بتكوين جماعة إرهابية ونشر اخبار كاذبة، في القضية المعروفة باسم "طلائع حسم الثانية".

تعقد الجلسة برئاسة المستشار محمد حماد وعضوية المستشارين محمد عمار والدكتور علي عمارة، وأمانة سر سيد حجاج ومحمد السعيد.

وأسندت للمتهمين العديد من التهم منها تولى المتهم الأول والثاني قيادة جماعة إرهابية أسست على خلاف أحكام القانون منع مؤسسات الدولة من أداء عملها، وتعريض حياة المواطنين للخطر ومقاومة رجال السلطة العامة.

كما أسندت تخطيط متهمين آخرين خارج البلاد وداخل البلاد لإعادة تنظيم عناصر المجموعات المسلحة للجماعة،تحت مسمى طلائع حسم، ووضع برامج تدريبية لتنفيذ عمليات عدائية ضد مؤسسات الدولة والإضرار بمصالح البلاد.