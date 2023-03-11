مع بدء أول أيام الأسبوع حرص عشاق ومحبين كرة القدم المصرية معرفة مواعيد مباريات اليوم السبت 11-3-2023 والقنوات الناقلة عبر جوجل، حيث يشهد جدول مواعيد المباريات اليوم بمواجهات في: “الدوري الإنجليزي” و"الدوري الإسباني" و"الدوري الإيطالي" و"الدوري الألماني" و"الدوري الفرنسي" و"الدوري السعودي" و"الدوري المصري" وفي “دوري أبطال أفريقيا”.

مواعيد مباريات اليوم السبت 11-3-2023 والقنوات الناقلة

وتنشر “الدستور” بهذا التقرير موعد مباريات اليوم السبت 11-3-2023 والقنوات الناقلة.

مباريات اليوم في الدوري المصري

المقاولون العرب ضد سموحة

يقام اللقاء اليوم السبت في تمام الساعة 9:00 مساءً بتوقيت أبو ظبي، 8:00 مساءً بتوقيت مكة المكرمة، 7:00 بتوقيت القاهرة عبر شاشة أون تايم سبورتس.

مباريات اليوم في دوري أبطال أفريقيا

ماميلودي صن داونز ضد الأهلي المصري

يقام اللقاء اليوم السبت في تمام الساعة 5:00 بتوقيت أبو ظبي، 4:00 مساءً بتوقيت مكة المكرمة 3:00 بتوقيت القاهرة عبر شاشة بي ان سبورتس بريميم اتش دي 4.

بيترو أتلتيكو الأنجولي ضد الوداد المغربي

يقام اللقاء اليوم السبت في تمام الساعة 8:00 بتوقيت أبو ظبي، 7:00 مساءً بتوقيت مكة المكرمة 6:00 بتوقيت القاهرة عبر شاشة بي ان سبورتس بريميم اتش دي 4.

شبيبة القبائل الجزائري ضد فيتا كلوب

يقام اللقاء اليوم السبت ضمن مباريات اليوم السبت في تمام الساعة 11:00 بتوقيت أبو ظبي، 10:00 مساءً بتوقيت مكة المكرمة 9:00 بتوقيت القاهرة عبر شاشة بي ان سبورتس بريميم اتش دي 4.

مباريات اليوم في الدوري الإنجليزي

بورنموث ضد ليفربول

يُقام اللقاء اليوم السبت في أقوى مباريات اليوم السبت في تمام الساعة 4:30 بتوقيت أبو ظبي، 3:30 عصرًا بتوقيت مكة المكرمة 2:30 بتوقيت القاهرة عبر شاشة بي ان سبورتس اتش دي بريميم 1.

إيفرتون ضد برينتفورد

يُقام اللقاء اليوم السبت في تمام الساعة 7:00 بتوقيت أبو ظبي، 6:00 مساءً بتوقيت مكة المكرمة 5:00 بتوقيت القاهرة عبر شاشة بي ان سبورتس اتش دي بريميم 1.

ليدز يونايتد ضد برايتون

يُقام اللقاء اليوم السبت في تمام الساعة 7:00 بتوقيت أبو ظبي، 6:00 مساءً بتوقيت مكة المكرمة 5:00 بتوقيت القاهرة عبر شاشة بي ان سبورتس اتش دي بريميم 3.

ليستر سيتي ضد تشيلسي

يُقام اللقاء اليوم السبت في تمام الساعة 7:00 بتوقيت أبو ظبي، 6:00 مساءً بتوقيت مكة المكرمة 5:00 بتوقيت القاهرة عبر شاشة بي ان سبورتس اتش دي اكسرا 1.

توتنهام ضد نوتينجهام فورست

يُقام اللقاء اليوم السبت في تمام الساعة 7:00 بتوقيت أبو ظبي، 6:00 مساءً بتوقيت مكة المكرمة 5:00 بتوقيت القاهرة عبر شاشة بي ان سبورتس اتش دي بريميم 2.

كريستال بالاس ضد مانشستر سيتي

يُقام اللقاء اليوم السبت في تمام الساعة 9:30 بتوقيت أبو ظبي، 8:30 مساءً بتوقيت مكة المكرمة 7:30 بتوقيت القاهرة عبر شاشة بي ان سبورتس اتش دي بريميم 1.