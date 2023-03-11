السبت 11 مارس 2023
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رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

رياضة

مواعيد مباريات اليوم السبت 11-3-2023 والقنوات الناقلة

كرة القدم
كرة القدم

مع بدء أول أيام الأسبوع حرص عشاق ومحبين كرة القدم المصرية معرفة مواعيد مباريات اليوم السبت 11-3-2023 والقنوات الناقلة عبر جوجل، حيث يشهد جدول مواعيد المباريات اليوم بمواجهات في: “الدوري الإنجليزي” و"الدوري الإسباني" و"الدوري الإيطالي" و"الدوري الألماني" و"الدوري الفرنسي" و"الدوري السعودي" و"الدوري المصري" وفي “دوري أبطال أفريقيا”.

مواعيد مباريات اليوم السبت 11-3-2023 والقنوات الناقلة

وتنشر “الدستور” بهذا التقرير موعد مباريات اليوم السبت 11-3-2023 والقنوات الناقلة. 

مباريات اليوم في الدوري المصري

  • المقاولون العرب ضد سموحة

يقام اللقاء اليوم السبت في تمام الساعة 9:00 مساءً بتوقيت أبو ظبي، 8:00 مساءً بتوقيت مكة المكرمة، 7:00 بتوقيت القاهرة عبر شاشة أون تايم سبورتس.

مباريات اليوم في دوري أبطال أفريقيا

  • ماميلودي صن داونز ضد الأهلي المصري

يقام اللقاء اليوم السبت في تمام الساعة 5:00 بتوقيت أبو ظبي، 4:00 مساءً بتوقيت مكة المكرمة 3:00 بتوقيت القاهرة عبر شاشة بي ان سبورتس بريميم اتش دي 4.

  • بيترو أتلتيكو الأنجولي ضد الوداد المغربي

يقام اللقاء اليوم السبت في تمام الساعة 8:00 بتوقيت أبو ظبي، 7:00 مساءً بتوقيت مكة المكرمة 6:00 بتوقيت القاهرة عبر شاشة بي ان سبورتس بريميم اتش دي 4.

  • شبيبة القبائل الجزائري ضد فيتا كلوب

يقام اللقاء اليوم السبت ضمن مباريات اليوم السبت في تمام الساعة 11:00 بتوقيت أبو ظبي، 10:00 مساءً بتوقيت مكة المكرمة 9:00 بتوقيت القاهرة عبر شاشة بي ان سبورتس بريميم اتش دي 4.

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مباريات اليوم في الدوري الإنجليزي

  • بورنموث ضد ليفربول

يُقام اللقاء اليوم السبت في أقوى مباريات اليوم السبت في تمام الساعة 4:30 بتوقيت أبو ظبي، 3:30 عصرًا بتوقيت مكة المكرمة 2:30 بتوقيت القاهرة عبر شاشة بي ان سبورتس اتش دي بريميم 1.

  • إيفرتون ضد برينتفورد

يُقام اللقاء اليوم السبت  في تمام الساعة 7:00 بتوقيت أبو ظبي، 6:00 مساءً بتوقيت مكة المكرمة 5:00 بتوقيت القاهرة عبر شاشة بي ان سبورتس اتش دي بريميم  1.

  • ليدز يونايتد ضد برايتون

يُقام اللقاء اليوم السبت في تمام الساعة 7:00 بتوقيت أبو ظبي، 6:00 مساءً بتوقيت مكة المكرمة 5:00 بتوقيت القاهرة عبر شاشة بي ان سبورتس اتش دي بريميم 3.

  • ليستر سيتي ضد تشيلسي

يُقام اللقاء اليوم السبت في تمام الساعة 7:00 بتوقيت أبو ظبي، 6:00 مساءً بتوقيت مكة المكرمة 5:00 بتوقيت القاهرة عبر شاشة بي ان سبورتس اتش دي اكسرا 1.

  • توتنهام ضد نوتينجهام فورست

يُقام اللقاء اليوم السبت في تمام الساعة 7:00 بتوقيت أبو ظبي، 6:00 مساءً بتوقيت مكة المكرمة 5:00 بتوقيت القاهرة عبر شاشة بي ان سبورتس اتش دي بريميم 2.

  • كريستال بالاس ضد مانشستر سيتي

يُقام اللقاء اليوم السبت في تمام الساعة 9:30 بتوقيت أبو ظبي، 8:30 مساءً بتوقيت مكة المكرمة 7:30 بتوقيت القاهرة عبر شاشة بي ان سبورتس اتش دي بريميم 1.

مواعيد مباريات اليوم السبت مواعيد مباريات اليوم مباريات والقنوات الناقلة مباريات اليوم السبت 11-3-

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وائل لطفي

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