مواعيد مباريات اليوم السبت 11-3-2023 والقنوات الناقلة
مع بدء أول أيام الأسبوع حرص عشاق ومحبين كرة القدم المصرية معرفة مواعيد مباريات اليوم السبت 11-3-2023 والقنوات الناقلة عبر جوجل، حيث يشهد جدول مواعيد المباريات اليوم بمواجهات في: “الدوري الإنجليزي” و"الدوري الإسباني" و"الدوري الإيطالي" و"الدوري الألماني" و"الدوري الفرنسي" و"الدوري السعودي" و"الدوري المصري" وفي “دوري أبطال أفريقيا”.
مواعيد مباريات اليوم السبت 11-3-2023 والقنوات الناقلة
وتنشر “الدستور” بهذا التقرير موعد مباريات اليوم السبت 11-3-2023 والقنوات الناقلة.
مباريات اليوم في الدوري المصري
- المقاولون العرب ضد سموحة
يقام اللقاء اليوم السبت في تمام الساعة 9:00 مساءً بتوقيت أبو ظبي، 8:00 مساءً بتوقيت مكة المكرمة، 7:00 بتوقيت القاهرة عبر شاشة أون تايم سبورتس.
مباريات اليوم في دوري أبطال أفريقيا
- ماميلودي صن داونز ضد الأهلي المصري
يقام اللقاء اليوم السبت في تمام الساعة 5:00 بتوقيت أبو ظبي، 4:00 مساءً بتوقيت مكة المكرمة 3:00 بتوقيت القاهرة عبر شاشة بي ان سبورتس بريميم اتش دي 4.
- بيترو أتلتيكو الأنجولي ضد الوداد المغربي
يقام اللقاء اليوم السبت في تمام الساعة 8:00 بتوقيت أبو ظبي، 7:00 مساءً بتوقيت مكة المكرمة 6:00 بتوقيت القاهرة عبر شاشة بي ان سبورتس بريميم اتش دي 4.
- شبيبة القبائل الجزائري ضد فيتا كلوب
يقام اللقاء اليوم السبت ضمن مباريات اليوم السبت في تمام الساعة 11:00 بتوقيت أبو ظبي، 10:00 مساءً بتوقيت مكة المكرمة 9:00 بتوقيت القاهرة عبر شاشة بي ان سبورتس بريميم اتش دي 4.
مباريات اليوم في الدوري الإنجليزي
- بورنموث ضد ليفربول
يُقام اللقاء اليوم السبت في أقوى مباريات اليوم السبت في تمام الساعة 4:30 بتوقيت أبو ظبي، 3:30 عصرًا بتوقيت مكة المكرمة 2:30 بتوقيت القاهرة عبر شاشة بي ان سبورتس اتش دي بريميم 1.
- إيفرتون ضد برينتفورد
يُقام اللقاء اليوم السبت في تمام الساعة 7:00 بتوقيت أبو ظبي، 6:00 مساءً بتوقيت مكة المكرمة 5:00 بتوقيت القاهرة عبر شاشة بي ان سبورتس اتش دي بريميم 1.
- ليدز يونايتد ضد برايتون
يُقام اللقاء اليوم السبت في تمام الساعة 7:00 بتوقيت أبو ظبي، 6:00 مساءً بتوقيت مكة المكرمة 5:00 بتوقيت القاهرة عبر شاشة بي ان سبورتس اتش دي بريميم 3.
- ليستر سيتي ضد تشيلسي
يُقام اللقاء اليوم السبت في تمام الساعة 7:00 بتوقيت أبو ظبي، 6:00 مساءً بتوقيت مكة المكرمة 5:00 بتوقيت القاهرة عبر شاشة بي ان سبورتس اتش دي اكسرا 1.
- توتنهام ضد نوتينجهام فورست
يُقام اللقاء اليوم السبت في تمام الساعة 7:00 بتوقيت أبو ظبي، 6:00 مساءً بتوقيت مكة المكرمة 5:00 بتوقيت القاهرة عبر شاشة بي ان سبورتس اتش دي بريميم 2.
- كريستال بالاس ضد مانشستر سيتي
يُقام اللقاء اليوم السبت في تمام الساعة 9:30 بتوقيت أبو ظبي، 8:30 مساءً بتوقيت مكة المكرمة 7:30 بتوقيت القاهرة عبر شاشة بي ان سبورتس اتش دي بريميم 1.