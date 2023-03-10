اتحاد الكرة يعلن حكام مباراة الزمالك وإنبى فى الدورى

أعلن الاتحاد المصري لكرة القدم، طاقم حكام مباراة الزمالك وإنبي ضمن منافسات الجولة 21 من بطولة الدوري الممتاز.

ويحتل الزمالك المركز الخامس في جدول ترتيب الدوري المصري برصيد 33 نقطة من 19 مباراة، بينما يتواجد إنبي في المركز 15 برصيد 17 نقطة من أصل 20 مباراة.

ويدير عبد العزيز السيد المباراة كحكم ساحة، بينما سيكون وائل شعبان حكم مساعد أول، وعمر فتحي حكم مساعد ثاني وأسامة إسماعيل حكم رابع.

وسيتولى مصطفى عثمان تقنية الفيديو، وهشام الدسوقي حكم مساعد فيديو.

ويلتقي الزمالك مع إنبي في السابعة مساء الأحد المقبل ضمن منافسات الجولة 21 من بطولة الدوري.