السبت 11 مارس 2023
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

درجات الحرارة اليوم السبت 11-3-2023 فى محافظات مصر

درجات الحرارة
درجات الحرارة

مع بداية الساعات الأولى لليوم السبت، انشغل المصريين بدرجات الحرارة اليوم السبت 11-3-2023 في محافظات مصر، وذلك لمعرفة طبيعة حالة الطقس.

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درجات الحرارة اليوم السبت 11-3-2023 في محافظات مصر
 

وبدأ المصريون في البحث عن درجات الحرارة اليوم السبت 11-3-2023 في محافظات مصر، تزامنًا مع التقلبات الجوية التي تسيطر على حالة الطقس الفترة الحالية.


حالة الطقس اليوم السبت 11-3-2023 في محافظات مصر
 

ويتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية في مصر، أن يسود البلاد اليوم السبت 11-3-2023 طقس مائل للحرارة بالنهار في الصباح على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية الشرقية وجنوب سيناء وشمال الصعيد، ودافئ على السواحل الشمالية الغربية، حار على جنوب الصعيد، وأن يكون الطقس باردًا ليلًا على أغلب الأنحاء.

وذكرت الهيئة في مصر، خلال بيان صحفي  لها، أنه من المتوقع حدوث شبورة مائية في الصباح الباكر على بعض الطرق المؤدية إلى القاهرة الكبرى ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد، قد تكون كثيفة على مناطق من السواحل الشمالية الغربية والوجه البحري، فضلًا عن نشاط رياح على مناطق من السواحل الغربية على فترات متقطعة.

وأضافت الهيئة من المتوقع أن تكون حالة البحر المتوسط معتدلة، مع ارتفاع الموج فيه من متر ونصف المتر إلى مترين، والرياح السطحية شمالية غربية إلى جنوبية غربية، وبالنسبة لحالة البحر الأحمر من المتوقع أن تكون خفيفة، مع ارتفاع الموج فيه من 0.5 إلى 1.25 متر، والرياح السطحية شمالية غربية إلى شمالية شرقية.

درجات الحرارة اليوم السبت 11-3-2023 في محافظات مصر
 

وفيما يلي يقدم "الدستور" درجات الحرارة اليوم السبت 11-3-2023 في محافظات مصر، وذلك وفقًا لما قد تم الإعلان عنه من هيئة الأرصاد الجوية المصرية.

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درجة الحرارة العظمى الصغرى

  • القاهرة 27 15
  • العاصمة الإدارية 27 14
  • 6 أكتوبر 28 14
  • بنهــــا 27 14
  • دمنهور 26 13
  • وادي النطرون 26 13
  • كفر الشيخ 27 14
  • المنصورة 27 14
  • الزقازيق 26 14
  • شبين الكوم 26 14
  • طنطا 26 14
  • دمياط 26 13
  • بورسعيد 27 14
  • الإسماعيلية 27 13
  • السويس 26 13
  • العريش 26 13
  • رفح 25 13
  • رأس سدر 26 15
  • نخل 26 04
  • كاترين 18 06
  • الطور 26 15
  • طابا 25 15
  • شرم الشيخ 28 17
  • الإسكندرية 25 15
  • العلمين الجديدة 24 13
  • مطروح 25 14
  • السلوم 26 10
  • سيوة 28 10
  • رأس غارب 28 15
  • الغردقة 29 16
  • سفاجا 28 15
  • مرسى علم 28 15
  • شلاتين 26 14
  • حلايب 25 15
  • أبو رماد 27 15
  • رأس حدربة 28 15
  • الفيوم 28 10
  • بني سويف 28 11
  • المنيا 28 12
  • أسيوط 29 11
  • سوهاج 29 13
  • قنا 30 13
  • الأقصر 31 15
  • أسوان 32 15
  • الوادي الجديد 29 12
  • أبو سمبل 30 13
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