تعرف على منافذ مبادرة «كلنا واحد» لتوفير السلع الغذائية فى الإسكندرية

تعمل الدولة على إطلاق العديد من المنافذ بجميع المناطق السكانية المختلفة لتوفير السلع الغذائية للمواطنين بأسعار مخفضة خاصة مع حلول شهر رمضان المبارك، وتشهد مبادرة «كلنا واحد» التابعة لوزارة الداخلية إقبالا كبيراً من المواطنين على جميع المنافذ التي وفرتها بمحافظة الإسكندرية.



وتنشر ال"الدستور" خلال التقرير التالي أماكن ومنافذ مبادرة كلنا واحد بأنحاء محافظة لتوفير كافة السلع الغذائية وغير الغذائية بأسعار مخفضة عن باقي الأسواق لخدمة جميع المواطنين.



- عناوين مبادرة كلنا واحد في الإسكندرية هي:

منافذ أمان منفذ بعزبة سكينة

منافذ أمان منفذ بصينية المتراس – الورديان

منافذ أمان منفذ بشارع الجلاء – فيكتوريا

منافذ أمان منفذ فيكتوريا أول شارع الجلاء على سور نقطة الحرية ( جزارة + سلع + سمك )

منافذ أمان منفذ بمحطة مصر دائرة قسم العطارين ( خضار + جزارة + سلع + سمك )

منافذ أمان منفذ بجوار سكة حديد سيدى بشر أمام ش القاهرة – قسم منتزة أول ( جزارة + سلع )

منافذ أمان منفذ أسفل كوبرى العوايد – ميدان العوايد دائرة قسم رمل ثاني ( جزارة + سلع )

منافذ أمان منفذ أمام الصفواني بالإبراهيمية – دائرة قسم حى شرق

منافذ أمان منفذ أمام رئاسة حي منتزة أول سيدى بشر ( خضار + جزارة + سلع + سمك )

منافذ أمان منفذ الهانوفيل أمام نقطة شرطة فوزى معاذ أمام مدرسة الفتوح الأسلامية - دائرة قسم الدخيلة

منافذ أمان منفذ باكوس أمام مستشفى الهلال

منافذ أمان منفذ بميدان المنشية أمام سرايا الحقانية ومطعم الجمهورية حى الجمرك

منافذ أمان منفذ بميدان جيهان أمام مستشفى شرق المدينة – دائرة قسم متنزة أول

منافذ أمان منفذ شارع محطة ترام باكوس دائرة قسم ثانى الرمل

منافذ أمان منفذ صينية الورديان المتراس دائرة قسم مينا البصل

منافذ أمان منفذ أسفل كوبري ميدان الساعة – قسم أول المنتزة

منافذ أمان منفذ العوايد بجوار المطافى - دائرة حى المنتزه اول

منافذ أمان منفذ الملاحة امام قسم المنتزه ثالث

منافذ أمان منفذ شادر الخشب أمام مستشفى طلعت مصطفى

منافذ أمان منفذ أسفل كوبرى ميدان الساعة – حى شرق ( جزارة + سلع )

منافذ أمان منفذ أمام سور محطة فيكتوريا الحرية – دائرة قسم أول المتنزة ( عطارة + سلع + خضار )

منافذ أمان منفذ أمام سور محطة فيكتوريا الحرية – دائرة قسم أول المتنزة

منافذ أمان منفذ أمام سور محطة فيكتوريا الحرية – دائرة قسم أول المتنزة

منافذ أمان منفذ أمام مدرسة العروة الوثقى شارع الرصافة

منافذ أمان منفذ أمام محطة ترام كيلوباترا – دائرة سيدى جابر

منافذ أمان منفذ الجمرك أمام باب ميناء منطقة بحرى - حى الجمرك

منافذ أمان منفذ بسوق المندرة قبلى بجوار نفق المندرة

منافذ أمان منفذ موقف العوايد امام سور المدرسة - الرمل ثان

منافذ أمان منفذ أمام معهد الفتيات أسكندر إبراهيم – ميامى – دائرة قسم منتزة أول

منافذ أمان منفذ شارع جمال عبد الناصر امام مدرسة عزيز اباظة

منافذ أمان منفذ بسوق المندرة قبلى بجوار نفق المندرة ( جزارة + سلع )

منافذ أمان منفذ شارع توت عنخ امون - سموحة خلف محطة سيدى جابر

منافذ أمان منفذ أمام محطة سيدى جابر – دائرة قسم سيدى جابر

منافذ أمان منفذ سموحة شارع إسماعيل سرى امام التامين الصحي

منافذ أمان منفذ أمام شارع الإسكندراني دائرة قسم محرم بك

منافذ أمان منفذ أمام مدرسة العروة الوثقى ش الرصافة دائرة قسم محرم بك

منافذ أمان منفذ تحت كوبري محرم بك أمام شركة السجائر دائرة قسم أول المنتزه

منافذ أمان منفذ الورديان - صينية الورديان

منافذ أمان منفذ عزبة سعد بجوار المصرية للاتصالات - سموحة

منافذ أمان منفذ العامرية أول شارع الجمهورية بجوار مزلقان السكة الحديد كوبرى العامرية

منافذ أمان منفذ أسفل كوبري ميدان الساعة – قسم أول المنتزة

منافذ أمان منفذ خلف محطة سيدى جابر امام صالة كبار الزوار

منافذ أمان منفذ سموحة أمام مدرسة عباس العقاد – قسم سيدى جابر.

منافذ أمان منفذ سموحة أمام مدرسة عباس العقاد – قسم سيدى جابر. ( جزارة + سلع )

منافذ أمان منفذ وينجت أمام مستشفى الرعاية – دائرة قسم ثانى الرمل

منافذ أمان منفذ وينجت أمام نادى القضاة – دائرة قسم ثانى الرمل

منافذ أمان منفذ بسوق المعهد الديني بالعصافرة دائرة قسم منتزة ثان

منافذ أمان (المتحركة) المنشية أمام فندق حي ثان المنتزه– سيدى بشر

منافذ أمان (المتحركة) شارع الفلكي أمام شركة الكهرباء المنتزه

منافذ أمان (المتحركة) أمام محطة مصر - المنشية

كارفور تقاطع ش أمين حسونة ومصطفى كامل - السيوف شماعة -

كارفور محطة الرمل -

كارفور شارع رشدي كفر عبدة ـ

كارفور ك طريق القاهرة الصحراوى ش قناه السويس محرم بك

كارفور نهاية محو التعمير سيدى كرير بجوار العروبة كومباوند

كارفور طريق السويس شيراتون المطار - قسم النزهه

كارفور شارع ملك حفنى مركز رويال يلازا التجارى المعمورة

كارفور الملتقى مول - شارع محمود شكرى - خلف محطه سيدى جابر

كارفور طريق مايو سموحه

كارفور طريق العجمى الرئيسى مدخل الهانوفيل مول الكس سيتى

أسواق فتح الله الانفوشى ـ بجوار مركز الثقافة القديم

أسواق فتح الله عمارات جاردينيا شارع مصطفى كامل تقاطع أمين حسونة السيوف

أسواق فتح الله بجوار كوبر الابراهيمية عمارة سما ريفيرا

أسواق فتح الله شارع طارق بن معاذ سموحة

أسواق فتح الله السوق التجارى القديم بجوار مدرية الامن سموحة

أسواق فتح الله العجمى ستار مول بوابه طريق الاسكندريه مطروح

أسواق فتح الله خلف محطه قطار سيدى جابر اسفل مركز رؤيه للعيون

أسواق فتح الله طريق رأس التين بجوار الشيخ وفيق

أسواق فتح الله شارع البحر بجوار المحكمه

أسواق فتح الله شارع زكى رجب بجوار شارع الجواهر

أسواق فتح الله شارع الصاغ محمد عبد السلام امام بنزينه موبيل نفق سيدى بشر

أسواق فتح الله فلمنج - شارع مصطفى كامل

أسواق فتح الله ستانلى - شارع عبدالرحمن شكرى

أسواق فتح الله سموحة - آخر شارع النصر / الهيلتون أبراج اللوتس

أسواق فتح الله سيدى جابر - بمول سيتى سكوير

جملة ماركت أبراج شيراتون المنتزه – امام قصر المنتزه

جملة ماركت عمارة الفتح ش الملازم بسيون ي العصافرة خلف أسواق الشريف

جملة ماركت الكيلو الطريق الصحراوي امام مرور مرغم - العامرية

جملة ماركت وكاله الليمون برج العاصمة حي الجمرك

جملة ماركت محور التعمير - المفروزة غرب - مينا البصل

جملة ماركت عقار رقم بجوار مستشفى الجمهورية كرموز

جملة ماركت ش محمد صبري - جناكليس

جملة ماركت ش بور سعيد امام مدرسة الفرانسيسكان

جملة ماركت ش الرصافة ميدان الرصافة

جملة ماركت المنطقة الصناعية الاولي – امام مصانع فرج الله

جملة ماركت جرين تاورز – سموحة – بجوار مرور ابيس

جملة ماركت السلطان حسين – ش الفراعنة – ش نوح

جملة ماركت ش خالد بن الوليد بجوار فرع وي

جملة ماركت ش السلطان حسين

سبينسش النقل والهندسة - بجوار نادي سموحة

النساجون الشرقيون مدخل الإسكندرية - بجوار كارفور مستشفى الشرطة

النساجون الشرقيون الإسكندرية - طريق الجيش - برج رمادا (سيدى بشر)

النساجون الشرقيون لوران شارع طريق الحريه الإسكندرية

النساجون الشرقيون باكوس شارع الفتح برج الأمير

النساجون الشرقيون طريق الإسكندرية مطروح - الدرايسه - الهانوفيل

النساجون الشرقيون شارع مسجد العطارين المنشيه الصغرى هانو

النساجون الشرقيون شارع ميدان التحرير - المنشيه

النساجون الشرقيون عمارة لؤلؤه السلام - تقاطع ش جبريل شماعة مع ش جميلة أبو حريره - السيوف ـ المنتزه

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خير زمان الدور الأرضي من العقار رقم بمشروع مجمع الوطنية بجليم ـ الن موذج المتميز ـ شرق

خير زمان العقار رقم، طريق جمال عبدالناصرـ برج السنهورى السكنى والتجارى بناحية المندرة البحرية قسم المنتزه ب.

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خير زمان ش الدلتا سبورتنج ـ

خير زمان العقار رقم شارع الهانوفيل - الدخيله

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كازيون المحل الكائن / تنظيم القس ميشيل ابادير ستانلي حي شرق الاسكندريه

كازيون ش شدس و ش محطة العسيلي اسكندرية

كازيون ش البيطاش الرئيسي العجمي اسكندرية

كازيون ش علي هيبة من ش جمال عبدالناصر السيوف المنتزه اسكندرية

كازيون ش هليوبوليس اللاجيتيه الابراهيمية

كازيون ش جميلة بوحريد السيوف اسكندرية

كازيون ش اسماعيل باشا سرهنك لوران الرئيسي اسكندرية

كازيون ش خالد بن الوليد المنتزه اسكندرية

كازيون طريق اسكندرية مطروح بجوار معما الفا العجمي

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كازيون تنظيم ش محمد فريد بولكلي ونجت بجوار الجار القبلي الرمل اول اسكندرية

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كازيون رقم شارع محمود مقلد متفرع من شارع خليل حماده المنتزه اول حي المنتزه الاسكندريه

كازيون المحل الكائن رقم شارع مصطفي كامل بوكلي حي شرق الاسكندريه

كازيون البيطاش قبلي بجوار مستشفي عباس حلمي طريق الاسكندريه مطروح حي الاميريه محافظة الاسكندريه

كازيون صفيحه / تنظيم شارع لطفي وصلاح زهني حي وسط الابراهيميه الاسكندريه

كازيون المحل الكائن رقم شارع مصطفي كامل غبريال قسم الرمل حي شرق محافظة الاسكندريه

كازيون المحل الكائن شارع الفلكى ـ المنتزة

كازيون المحل الكائن رقم شارع السريا (جلال الدسوقى ) وابور المياه ـ قسم باب شرقى ـ حى وسط

كازيون المحل الكائن شارع المراغى العمومى (بجوار صيدلية دكتورة مها مختار ) خورشيد ـ قسم المنتزة ثالث

كازيون القطعة رقم تنظيم شارع الملك حفني ـ فيكتوريا

كازيون رقم شارع عمر المختار ، أبو سليمان ، قسم شرطة الرمل ثان

كازيون طريق مايو ـ سموحة ـ قسم سيدي جابر ـ حي شرق

كازيون العقار رقم شارع عبد الرازق السنهوري ـ السيوف ـ قسم ثان الرمل ـ حي شرق

كازيون شارع محمد بن طاهر ـ شارع ابو العرب ـ ميامي ـ حى المنتزه

كازيون المحل الكائن بالعقار رقم شارع محمد بهاء الفتوري ـ سيدي جابر

كازيون المحل الكائن شارع سعد الله ابو بكر مع شارع مسجد الرضوان ـ الهانوفيل ـ العجمي

كازيون المحل رقم ـ بالعقار رقم / تنظيم، رقم شارع شهر العسل البيطاش، العجمي

كازيون العقار رقم برج ديار المنتزه شارع النبوي المهندس المندرة قبلي حي المنتزه

كازيون العقار رقم تنظيم شارع الملك حفني ـ ناصية شارع كوخ بناحية العصافرة البحرية ـ قسم المنتزه

كازيون المحل الكائن بالعقار رقم / شارع أكتوبر ـ مركز العامرية

كازيون المحل الكائن بشارع أبو يوسف ـ بجوار مسجد الصابرين ـ أبويوسف ـ الدخيلة