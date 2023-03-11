تقارير: مدافع الترجى مهدد بالإيقاف لمدة عام بسبب المنشطات

ينتظر نادي الترجي التونسي، توقيع عقوبة قاسية على لاعبه حسام الدقدوق من جانب الاتحاد الأفريقي لكرة القدم "كاف" بعد أن أثبتت نتيجة اختبار المنشطات الذي خضع له عقب مباراة المريخ السوداني إيجابية العينة.

وأعلن الترجي، أمس الخميس، إيجابية عينة تحليل منشطات لاعب الفريق حسام دقدوق خلال مواجهة المريخ السوداني.

وفاز الترجي التونسي على المريخ السوداني بهدف نظيف في المباراة التي جمعت الفريقين في الجولة الأولى من دور المجموعات بدوري أبطال أفريقيا.

وذكرت صحيفة "الشروق" التونسية، أنه من المتوقهع أن يعلن كاف عن توقيع عقوبة قاسية بإيقاف حسام الدقدوق لمدة عام كامل عقب ثبوت إيجابية عينة تحليل المنشطات الخاص به.

وأوضحت التقارير أن العقوبة التي يمكن الطعن عليها وتخفيضها على 6 أشهر فقط حال ثبوت أن تناول المادة المحظورة كان عن حسن نية.

ويتصدر الترجي جدول ترتيب المجموعة الرابعة التي تضم الزمالك وشباب بلوزداد والمريخ السوداني.

وأنعش الزمالك آماله في التأهل إلى ربع نهائي دوري أبطال إفريقيا بعد انتصار على الترجي بثلاثة أهداف مقابل هدف واحد في الجولة الرابعة من دور المجموعات.