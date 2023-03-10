بعد الاتفاق السعودى الإيرانى.. البيت الأبيض: «خطوة لإنهاء الحرب فى اليمن»

أعلن البيت الأبيض، في بيان له اليوم الجمعة، عن ترحيبه بالاتفاق السعودي الإيراني، مؤكدًا: “نرحب بأية مساعى لإنهاء الحرب في اليمن”، وفق ما نقلته شبكة “سكاي نيوز”.

وصدر بيان ثلاثي مشترك بين المملكة العربية السعودية وإيران والصين، أعلنوا فيه التوصل لاتفاق بين الرياض وطهران يشمل الموافقة على استئناف العلاقات الدبلوماسية بينهما.

ويشمل الاتفاق إعادة فتح سفارتي السعودية وإيران لدى البلدين وممثلياتهما خلال مدة أقصاها شهران، مع التأكيد على احترام سيادة الدول وعدم التدخل في شئونها الداخلية.

واتفقت السعودية وإيران على عقد وزيري الخارجية في البلدين اجتماعًا لتفعيل ذلك وترتيب تبادل السفراء ومناقشة سبل تعزيز العلاقات بينهما.



نص الاتفاق بين السعودية وإيران

كما اتفق الجانبان على تفعيل اتفاقية التعاون الأمني بينهما، والموقعة في 17 أبريل 2001، والاتفاقية العامة للتعاون في مجال الاقتصاد والتجارة والاستثمار والتقنية والعلوم والثقافة والرياضة والشباب، الموقعة في 27 مايو عام 1998.

وجاء في نص البيان:

"استجابةً لمبادرة كريمة من الرئيس شي جين بينج رئيس جمهورية الصين الشعبية، بدعم الصين لتطوير علاقات حسن الجوار بين المملكة العربية السعودية والجمهورية الإسلامية الإيرانية، وبناءً على الاتفاق بين فخامة الرئيس شي جين بينغ وكل من قيادتي المملكة العربية السعودية والجمهورية الإسلامية الإيرانية، بأن تقوم جمهورية الصين الشعبية باستضافة ورعاية المباحثات بين المملكة العربية السعودية، والجمهورية الإسلامية الإيرانية، ورغبة منهما في حل الخلافات بينهما من خلال الحوار والدبلوماسية في إطار الروابط الأخوية التي تجمع بينهما".

وتابع البيان: "التزامًا منهما بمبادئ ومقاصد ميثاقي الأمم المتحدة ومنظمة التعاون الإسلامي، والمواثيق والأعراف الدولية، فقد جرت في الفترة من 6 - 10 مارس 2023 في بكين، مباحثات بين وفدي المملكة العربية السعودية والجمهورية الإسلامية الإيرانية، برئاسة الدكتور مساعد بن محمد العيبان وزير الدولة عضو مجلس الوزراء مستشار الأمن الوطني في المملكة العربية السعودية، والأدميرال علي شمخاني أمين المجلس الأعلى للأمن القومي في الجمهورية الإسلامية الإيرانية".