وكر للخارجين عن القانون.. إزالة عقار القبارى بالإسكندرية حرصًا على سلامة الأهالى والمارة

أزال حي غرب الإسكندرية، في استجابة فورية لشكاوي المواطنين، العقار رقم 121 شارع ابن السيار أمام سور شركة باتا بمنطقة القباري، والصادر بشانه قرار هدم من لجنة المنشآت الآيلة للسقوط بالحي.

وأشار حي غرب، في بيان لها، إلى أن العقار مهجور وبدون سكان، مما جعله مكان يتردد عليه الخارجون على القانون ومتعاطي المخدرات ويسبب الأضرار لأهالي وسكان المنطقة.

وكلفت المهندسة سحر شعبان، رئيس حي غرب لجنة الإزالة بالحي بإزالة العقار، والخطورة الداهمة بالعقار، حرصًا على سلامة أهالي وسكان المنطقة والمواطنين والمارة، وذلك بوجود سكرتير عام الحي والمشروعات والشئون القانونية بالحي.

وكانت قد كلفت رئيس الحي بتنفيذ حملة فورية تمت فيها إزالة الخطورة الداهمة بالعقار 12 شارع الغرناطي بكرموز، والصادر بشأنه قرار من لجنة المنشآت الآيلة للسقوط بالحي، وذلك حفاظاً على سلامة الطلاب بمدرسة كرموز الابتدائية المطل عليها العقار.

وأكدت رئيس الحي على الاستجابة الفورية لأي شكوي تخص المواطن وفتح كل قنوات التواصل مع المواطنين.