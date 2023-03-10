الإثنين.. أمسية ثقافية لمناقشة كتاب «33 .. عن الفَقد والرُهاب»

تناقش الشاعرة فاطمة قنديل، كتاب "33 .. عن الفَقد والرُهاب" لمينا ناجي، في أمسية الثقافية لمناقشة وتوقيع الكتاب الصادر عن دار المرايا للثقافة والفنون.

وتعقد الأمسية في تمام الساعة السادسة من مساء الإثنين المقبل، بحضور مؤلف الكتاب مينا ناجي، ويناقشه كلا من: الشاعرة الكبيرة دكتورة فاطمة قنديل، والشاعر إبراهيم السيد.

و"مينا ناجي"، كاتب ومترجم مصري، من مواليد عام 1987. صَدَر له العديد من المؤلفات من بينها: ترجمة كتاب "ضد الابتزاز المزدوج" عن دار المرايا للثقافة والفنون (2021)، وهو مقالات فكريّة-سياسيّة للفيلسوف سلافوي جيجك عن أزمة اللاجئين والإرهاب.

بجانب هذه الترجمة، نشر مينا 6 كتب أدبيّة تتنوَّع بين الرواية والشِعر والسرد والقصّة منها كتابه السردي "33: عن الفَقد والرُهاب" الصادر عام 2021 ، وروايته الثانية "مَدينةُ الشَمْس" عام 2020 عن دار العين للنشر.

صدر لـ"مينا ناجي" مطلع العام الجاري، بالتزامن مع الدورة الـ 54 لمعرض القاهرة الدولي للكتاب، مجموعة قصصية تحت عنوان "ترددات" عن دار العين للنشر.