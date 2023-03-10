كلمات مؤثرة من منى الشاذلى لحظة تكريمها فى تونس ضمن «مهرجان الأغنية التونسى»

عرض برنامج معكم، المذاع عبر فضائية cbc، الذي تقدمه الإعلامية منى الشاذلي، لحظة تكريمها في تونس ضمن فعاليات مهرجان الأغنية التونسي.

وقالت منى الشاذلي أثناء تكريمها، إن نذار قباني قال يا تونس الخضراء جئتك عاشقًا، وعلى جبيني وردة وكتاب، متابعة: "أنا جئت ليس فقط معي ورود وكلمات، إنما جئت محملة بمحبة ووصال وعشق لهذا البلد وأهله.

وأردفت الإعلامية منى الشاذلي في كلمتها أثناء التكريم: "جئت وأنا محملة بأمنيات ودعوات بطيب العيش وتخطي المحن وحلو الأيام لشعب يستحق كل ما هو حلو".

مهرجان الأغنية التونسية

كرمت وزيرة الثقافة التونسية حياة قطاط، الإعلامية منى الشاذلي، في حفل مهرجان الأغنية التونسية بدورته السادسة، معربة عن محبة الشعب التونسي لها ولحلقات برنامجها "معكم منى الشاذلي"، المذاع على قناة cbc.

كما أعربت الوزيرة عن تقديرهم البالغ في الدولة لما تقوم به الإعلامية منى الشاذلي من إظهارها الفنانين التونسيين بشكل مشرّف ومحبب للقلوب.

الحفل الضخم ضم نخبة من الشخصيات المصرية التي تحظى بشعبية كبيرة في تونس مثل الفنان الكبير هاني شاكر والموسيقار صلاح الشرنوبي، في وجود الفنان الكبير صابر الرباعي نقيب الفنانين التونسيين.

وكان مهرجان الأغنية التونسية كرم اسم المطربة الراحلة ذكرى في حفل الافتتاح وقدم عددًا كبيرًا من أعمالها وأغانيها. وقدمت منى الشاذلي الكلمة الافتتاحية للمهرجان، ووجهت التحية لتونس وشعبها، مشيرة إلى المحبة الكبيرة التي تجمع بين تونس ومصر.