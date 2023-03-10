الجمعة 10 مارس 2023
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

توك شو

عضو التحالف الوطنى: «كتف فى كتف» تستهدف نشر البهجة بين المواطنين

كتف في كتف
كتف في كتف

قال أحمد موسى، المدير التنفيذي بمؤسسة صناع الحياة وعضو التحالف الوطني للعمل الأهلي، إن مبادرة "كتف في كتف" تستهدف إعانة المواطنين الأولى بالرعاية في جميع المحافظات المصرية، خاصة أن المواطنين يعانون الآن من تداعيات الأزمة الاقتصادية العالمية.

التحالف الوطني  

وأكد أحمد موسى، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "اليوم" مع الإعلامية دينا عصمت، المذاع عبر فضائية "دي إم سي"، أن مبادرة "كتف بكتف" تستهدف توزيع 4 ملايين كرتونة مواد غذائية قبل دخول شهر رمضان المبارك بجميع المحافظات المصرية.

"كتف بكتف"

وأضاف في حديثه، أنه سيتم إرسال رسالة للمواطنين بها كود المبادرة، وهذا الكود هدفه اختيار المواطن المواد الغذائية التي سوف يحتاجها بشهر رمضان المبارك.

وأشار إلى أن المبادرة تستهدف نشر حالة من البهجة والفرصة بين المواطنين، معبراً: "سنقدم كل الأنشطة للصغار والكبار، حيث نحرص على توزيع فوانيس رمضان وألعاب الأطفال على الصغار في بعض المحافظات، بجانب إطلاق قوافل طبية وأنشطة مختلفة".

 

أحمد موسى اللتحالف الوطني عضو التحالف الوطني مبادرة كتف بكتف برنامج اليوم

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