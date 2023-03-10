الجمعة 10 مارس 2023
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د. محمد الباز
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

البيت الأبيض: روسيا تحاول إضعاف حكومة مولدوفا وإدخال موالين لها

البيت الابيض
البيت الابيض

أعلن البيت الأبيض اليوم الجمعة، أن الولايات المتحدة لا ترى مؤشرا لتدخل عسكري روسي في مولدوفا، إلا أنها تحاول زعزعة الاستقرار هناك. 

وأكد البيت الأبيض، في بيان له نقلته قناة “العربية نيوز”، ان روسيا تحاول إضعاف الحكومة في مولدوفا وإدخال موالين لها، وأضاف أن أمريكا ستفرض عقوبات على الموالين لسياسات روسيا بإضعاف حكومة مولدوفا. 

ووصف البيت الأبيض، أمس الخميس، القصف الصاروخي الروسي للأراضي الأوكرانيا بأنها "شرسة وغير مبررة".

وأعلنت روسيا أنّها شنت قصفاً مكثّفاً على أوكرانيا، ردّاً على تسلل عناصر أوكرانية وصفتهم بـ"المخربين" لأراضيها.

روسيا البيت الأبيض برلمان مولدوفا أوكرانيا الحرب

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وائل لطفي

سلامًا على الشهداء

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