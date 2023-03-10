إحباط مخطط لصوص المواد البترولية لغسل 20 مليون جنيه

قامت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة، باتخاذ الإجراءات القانونية، حيال شخصين لأحدهما معلومات جنائية، لقيامهما بممارسة نشاط إجرامي في مجال سرقة المواد البترولية المارة عبر خطوط الأنابيب الأرضية التابعة لشركات البترول.

وتمكنا بموجب ذلك من الاستيلاء على كميات كبيرة من المواد البترولية، وإعادة بيعها بالسوق السوداء، مما مكنهما من تكوين ثروة مالية كبيرة جراء ارتكابهما ذلك النشاط، ومحاولتهما غسل تلك الأموال عن طريق قيامهما بـ«تأسيس الشركات- شراء السيارات والدراجات النارية»، معاملات مالية.

وقام المتهمون بإيداع بعض من تلك الأموال بحسابات بنكية خاصة بهما وبأفراد أسرتهما ببعض البنوك، بقصد إخفاء مصدر تلك الأموال وإصباغها بالصبغة الشرعية، وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة، وقدرت أعمال الغسل التى قام بها المذكوران بمبلغ 20 مليون جنيه تقريبًا.