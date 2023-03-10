الجمعة 10 مارس 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

الثقافة

غدًا.. «قصور الثقافة» تشارك في حفل ختام «القاهرة عاصمة الثقافة في العالم الإسلامي»

هشام عطوة
هشام عطوة

تشارك الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة الفنان هشام عطوة، اليوم الجمعة، في حفل ختام أنشطة وفعاليات "القاهرة عاصمة الثقافة في العالم الإسلامي"، مساء غدٍ السبت، بدار الأوبرا المصرية.

وتتضمن مشاركة الهيئة عروضا فنية وتراثية بساحة دار الأوبرا لفرق الفنون الشعبية بإشراف الإدارة المركزية للشئون الفنية برئاسة الفنان أحمد الشافعي، وهي فرقة التنورة التراثية التي تقدم ألوان التراث الفني والإنشاد الديني بمصاحبة الآلات الموسيقية الشعبية، وفرقة الشرقية للفنون الشعبية بعروضها المستوحاة من البيئة الشرقاوية، وفرقة أسوان للفنون الشعبية التي تقدم نماذج من الفنون والحياة التقليدية النوبية، بفقراتها الشهيرة ومنها الأراجيد، النجرشاد. 

كما تشارك الهيئة بعرض لفرقة بورسعيد للفنون الشعبية، التي تستمد رقصاتها من وحي البيئة والفولكلور الشعبي البورسعيدي باستخدام الآلات البسيطة وأشهرها "السمسمية" ذات الصوت المميز المثير للشجن.

الهيئة العامة لقصور الثقافة القاهرة عاصمة الثقافة في العالم الإسلامي عروضا فنية وتراثية بساحة دار الأوبرا فرق الفنون الشعبية الفنان أحمد الشافعي التنورة التراثية فرقة الشرقية للفنون الشعبية

رئيس التحرير

وائل لطفي

سلامًا على الشهداء

الأكثر قراءة

تفاصيل نهائى بطولة «كابيتانو مصر» بحضور الرئيس السيسى

بعد حضور الرئيس للنهائي..«كابيتانو مصر» مشروع ناجح لتكرار تجربة «محمد صلاح»

جهاز العبور: يكلف باستمرار حملات إزالة المخالفات أثناء العطلات الأسبوعية

«كنت بأدبها ماتت في إيدي».. ماذا قال قاتل زوجته بأبو النمرس أمام النيابة؟

العراق: استئناف العلاقات بين السعودية وإيران سيدخل المنطقة في حقبة جديدة

رسميًا.. سحب قرار وقف عضوية النائبين سليمان وهدان وخالد قنديل

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أحمد الصغير

فى يوم الشهيد «المصرى».. خطبة جمعة مؤسفة!

القس رأفت رؤوف الجاولي

كيفية بناء حوار سليم على أساس علمى

عبد الرحيم طايع

الزلازل.. وأباطيل القيامة

مدحت بشاى

«التاء المربوطة» وأهل الفكر

القس. رفعت فكرى

شهر المرأة!!

د. محمد عفيفي

مصر التى لا نعرفها «2-١»

ماجد حبته

الإرهابى مراسلًا ومذيعًا!

حسين دعسة

كيف تدير التكنولوجيا حدود مستقبل الجغرافيا السياسية الدولية؟

صور

إقبال كبير من المواطنين على مهرجان التمور بحديقة الأورمان

«نساء مصر بالدنيا كلها».. فعالية تكريم انتصار السيسى لعدد من السيدات الملهمات (صور)

السيدة انتصار السيسى تلتقى سيدات مصر الملهمات

محطة تل أبيب

المزيد

«فتح» تؤكد أهمية دور مصر لإنهاء عدوان الاحتلال

قوات الاحتلال الإسرائيلى تقتحم جنوب قلقيلية وتطلق النار على شاب

وزير إسرائيلى يقتحم الحرم الإبراهيمى فى الخليل