غدًا.. «قصور الثقافة» تشارك في حفل ختام «القاهرة عاصمة الثقافة في العالم الإسلامي»

تشارك الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة الفنان هشام عطوة، اليوم الجمعة، في حفل ختام أنشطة وفعاليات "القاهرة عاصمة الثقافة في العالم الإسلامي"، مساء غدٍ السبت، بدار الأوبرا المصرية.

وتتضمن مشاركة الهيئة عروضا فنية وتراثية بساحة دار الأوبرا لفرق الفنون الشعبية بإشراف الإدارة المركزية للشئون الفنية برئاسة الفنان أحمد الشافعي، وهي فرقة التنورة التراثية التي تقدم ألوان التراث الفني والإنشاد الديني بمصاحبة الآلات الموسيقية الشعبية، وفرقة الشرقية للفنون الشعبية بعروضها المستوحاة من البيئة الشرقاوية، وفرقة أسوان للفنون الشعبية التي تقدم نماذج من الفنون والحياة التقليدية النوبية، بفقراتها الشهيرة ومنها الأراجيد، النجرشاد.

كما تشارك الهيئة بعرض لفرقة بورسعيد للفنون الشعبية، التي تستمد رقصاتها من وحي البيئة والفولكلور الشعبي البورسعيدي باستخدام الآلات البسيطة وأشهرها "السمسمية" ذات الصوت المميز المثير للشجن.