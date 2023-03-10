«أوقاف الإسكندرية» تفتتح «مسجد الحى القيوم» فى العامرية

افتتحت مديرية أوقاف الإسكندرية، بقيادة الشيخ سلامة عبدالرازق، وكيل الوزارة، اليوم الجمعة، مسجد الحي القيوم بنجع رزينة التابع لإدارة أوقاف العامرية ثان، وألقى خطبة الافتتاح الشيخ أحمد عاشور، مدير عام الإدارة.

كما ألقى الشيخ سلامة عبدالرازق، وكيل وزارة الأوقاف، خطبة الجمعة بمسجد الرحمن التابع لإدارة أوقاف الرمل، بحضور عدد من أعضاء مجلسي النواب والشيوخ والشيخ حسن المرادني، مدير الإدارة، وعدد من المفتشين.

وترأس الشيخ هاشم الفقي، مدير عام الدعوة، والشيخ وسام كاسب، مدير عام المتابعة، اليوم، جولة مرورية موسعة لعدد من مفتشي المتابعة شملت عددًا من مساجد إدارتي أوقاف (محرم بك-الرمل) لتفقد أحوالها ومدى جاهزيتها لإقامة الشعائر واستقبال ضيوف الرحمن.

وأدى الأئمة خطبة الجمعة اليوم تحت عنوان «منزلة الشهداء عند ربهم»، مع الالتزام التام بموضوع الخطبة ووقتها المحدد.

وكانت قد احتفلت مديرية أوقاف الإسكندرية بليلة النصف من شعبان وتحويل القبلة، بمسجد أبو العباس بحضور اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية،ولفيف من قيادات المحافظة.