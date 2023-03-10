الجمعة 10 مارس 2023
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

الدين لله

باحث: العالم استفاق ضد الإخوان.. ودول إفريقيا ستسير على خطى جزر القمر بحظرها

الإخوان
الإخوان

أكد طارق البشبيشي، الباحث في الحركات الإسلامية القيادي السابق المنشق عن الجماعة، أنه من المتوقع جدًا حذو بعض البلدان الإفريقية ما قامت به دولة جزر القمر في وضع تنظيم الإخوان على قوائم الإرهاب.

وأضاف الباحث في الحركات الإسلامية، في تصريحات خاصة لـ"الدستور"، أن العالم يتغير وبدأ يستفيق من غفلته وأصبح أكثر وعيًا بمخططات تنظيمات الإرهاب وجماعاته وعلى رأسها تنظيم الإخوان الخطير، منوهًا إلى أن كثير من البلدان الإفريقية تستقبل استثمارات كبيرة من دول الخليج العربية، مثل السعودية والإمارات بجانب التعاون الكبير مع مصر، لذلك لن يكونوا أوطانًا بديلة للتنظيم الدولي للإخوان.

 وتابع البشبيشي، أنه فور قرار باراجواي بحظر الجماعة الإرهابية، كجماعة محظورة تخالف أنظمة السلم والأمن الدولي، اتخذت جزر القمر قرارًا مشابهًا، وحظرت الإخوان ضمن 69 كيانًا عاملًا في العالم ضمن الجماعات والتنظيمات الإرهابية، لتنضم لقائمة الدول التي أدرجت الجماعة المحظورة على قائمة الإرهاب، وذلك وفقًا للمرسوم رقم 23-004/ ميداتي/ كاب، الموقع في 9 فبراير 2023، من قبل وزير الداخلية فكري الدين محمود. 

 وأضاف تشمل هذه القائمة كيانات مثل "تنظيم داعش، وجماعة الإخوان، والقاعدة، وبوكو حرام"، أو حتى الحركات التابعة لشبكات شيعية مثل الحوثيين في اليمن أو جميع الهياكل المرتبطة بحركة حزب الله اللبناني، مشددة على رغبتها في محاربة الإرهاب بجميع أشكاله وتمويله ومهاجمة جميع الهياكل التي تكرس نفسها لتمويل الأنشطة الإجرامية.

جزر القمر الإخوان قوائم الإرهاب مصر جماعة محظورة

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