الجمعة 10 مارس 2023
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

انتعاش سياحي في البحر الأحمر.. ومسؤولون بالقطاع: نستعد للمنافسة

وصول سياح للغردقة
وصول سياح للغردقة

تشهد المنتجعات والفنادق السياحية بمدن البحر الأحمر المختلفة، ارتفاعًا ملحوظًا في نسب الأشغال والحجوزات، منذ بداية مارس الجاري مقارنةً بحجوزات الشهر الماضي، تزامنًا مع زيادة أعداد وصول رحلات الطيران الدولية وخاصة القادمة من أوروبا، حيث تصدرت السياحة الأوروبية الأعلي وصولًا لمنتجعات الغردقة ومرسى علم.

وقال رئيس جمعية الاستثمار السياحي بالبحر الأحمر كامل أبو علي، عن أن القطاع السياحي المصري يشهد صحوة في الربع الأول من العام الجاري، خاصة أن هناك جنسيات جديدة دخلت للسوق السياحي المصري، مؤكدًا أن السياحة الأوربية تصدرت المشهد، لافتًا الي أن البحر الاحمر استقبلت مليون سائح الماني خلال العام الماضي 2022، مشيرًا إلى أن هناك طموحات ومساعي لرفع النسب وجذب أعداد وجنسيات متعددة، لإحياء صناعة السياحة التي تُعد قاطرة الاقتصاد الوطني.

وأضاف رئيس جمعية مستثمري البحر الأحمر لـ"الدستور"، أن أعمال بورصة برلين للسياحة التي تعقد جلساتها خلال الشهر الجاري يُشارك بها عدد كبير من الفنادق السياحية المصرية التي حصلت على مراكز متقدمة من بين الفنادق العالمية المشاركة بها، مشيرًا إلى أن الأسعار للسائح داخل مصر لا تقارن بجانب جودة الخدمة المقدمة والتي تسعي الفنادق السياحية المصرية من خلالها للوصول للعالمية والمنافسة.

من جهته، قال الخبير السياحي سامح جمعة، إن القطاع السياحي استعاد عافيته وريادته بدعم الدولة للمستثمرين في القطاع وتذليل العقبات واتخاذ خطوات جادة لعودة السياحة لريادتها، مؤكدًا أن هناك شركات بدأت العمل في أسواق سياحية جديدة لجذب السياح من مختلف دول العالم، مشيرًا إلى أن الأعداد التي سجلتها الإحصائيات الرسمية للسياحة الوافدة خلال العام الماضي كانت مُبشرة، وهناكمساعٍ جادة لمضاعفتها.

واستطرد جمعة، أن هناك جنسيات تصدرت المشهد في البحر الأحمر منها الألمان والإنجليز والبولنديين ومن ثم باقي الجنسيات الأوربية التي تصدرت قوائم التشغيل لرحلات الطيران الوافدة لمطارات البحر الأحمر، مشيدًا بجهود شركات الطيران المصرية والخدمات المقدمة في المطارات للتسهيل على السياح في الوصول والسفر.

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