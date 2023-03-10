افتتاح مسجد المصطفى بمرسى مطروح بتكلفة 2 مليون جنيه

افتتح العميد حاتم السبع السكرتير العام المساعد لمحافظة مطروح مسجد المصطفى بمدينة مرسى مطروح وذلك بحضور الشيخ حسن عبد البصير عرفة مدير أوقاف مطروح والشيخ محمد مصطفى مدير الدعوة وعدد من القيادات التنفيذية والدعوية بمحافظة مطروح.

وأوضح الشيخ حسن عبدالبصير وكيل أوقاف مطروح أن مسجد المصطفى يقع في منطقة ابني بيتك بمدينة مرسي مطروح وتم بناؤه بالجهود الذاتية على مساحة 500 متر تقريبا وتكلفة ما يقارب من 2 مليون جنيه ويتكون من مسجد ومصلى سيدات ودورة مياه.

وأضاف وكيل أوقاف مطروح أن أدى جميع القيادات صلاة الجمعة في مسجد المصطفي وسط اهالي المنطقة مقدمين التهنئة إلى الأهالي على افتتاح المسجد الجديد.