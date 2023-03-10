الجمعة 10 مارس 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

افتتاح مسجد المصطفى بمرسى مطروح بتكلفة 2 مليون جنيه

صورة من الحدث
صورة من الحدث

افتتح العميد حاتم السبع السكرتير العام المساعد لمحافظة مطروح مسجد المصطفى بمدينة مرسى مطروح وذلك بحضور الشيخ حسن عبد البصير عرفة مدير أوقاف مطروح والشيخ محمد مصطفى مدير الدعوة وعدد من القيادات التنفيذية والدعوية بمحافظة مطروح. 

IMG-20230310-WA0037

وأوضح الشيخ حسن عبدالبصير وكيل أوقاف مطروح أن مسجد المصطفى يقع في منطقة ابني بيتك بمدينة مرسي مطروح وتم بناؤه بالجهود الذاتية على مساحة 500 متر تقريبا وتكلفة ما يقارب من 2 مليون جنيه ويتكون من مسجد ومصلى سيدات ودورة مياه.

IMG-20230310-WA0036

وأضاف وكيل أوقاف مطروح أن أدى جميع القيادات صلاة الجمعة في مسجد المصطفي وسط اهالي المنطقة مقدمين التهنئة إلى الأهالي على افتتاح المسجد الجديد. 

IMG-20230310-WA0032
افتتاح مسجد الجهود الذاتية السكرتير العام المساعد أوقاف مطروح خطبة الجمعة محافظة مطروح

رئيس التحرير

وائل لطفي

سلامًا على الشهداء

الأكثر قراءة

نسبة الزيادة الجديدة في مرتبات المعلمين 2023

مسلسلات رمضان 2023.. الطفل زياد أحمد ابن منة فضالى فى «سره الباتع»

منال سلامة: دور «فايزة الأصلى» أعادنى بقوة للجمهور وسعيدة برهانى عليه

ضبط 4 أسلحة نارية و23 عنصرا إجراميا في القليوبية

«مصر للطيران» تنقل 3200 معتمر من المغرب إلى السعودية

ضبط محاولة تهريب مستحضرات وأدوات تجميل بمطار القاهرة

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أحمد الصغير

فى يوم الشهيد «المصرى».. خطبة جمعة مؤسفة!

القس رأفت رؤوف الجاولي

كيفية بناء حوار سليم على أساس علمى

عبد الرحيم طايع

الزلازل.. وأباطيل القيامة

مدحت بشاى

«التاء المربوطة» وأهل الفكر

القس. رفعت فكرى

شهر المرأة!!

د. محمد عفيفي

مصر التى لا نعرفها «2-١»

ماجد حبته

الإرهابى مراسلًا ومذيعًا!

حسين دعسة

كيف تدير التكنولوجيا حدود مستقبل الجغرافيا السياسية الدولية؟

صور

إقبال كبير من المواطنين على مهرجان التمور بحديقة الأورمان

«نساء مصر بالدنيا كلها».. فعالية تكريم انتصار السيسى لعدد من السيدات الملهمات (صور)

السيدة انتصار السيسى تلتقى سيدات مصر الملهمات

محطة تل أبيب

المزيد

«فتح» تؤكد أهمية دور مصر لإنهاء عدوان الاحتلال

قوات الاحتلال الإسرائيلى تقتحم جنوب قلقيلية وتطلق النار على شاب

وزير إسرائيلى يقتحم الحرم الإبراهيمى فى الخليل