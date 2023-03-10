الجمعة 10 مارس 2023
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

تدشين مبادرة «كتف فى كتف» بالإسماعيلية

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية

شهد اللواء هشام الطويل السكرتير العام المساعد لمحافظة الإسماعيلية، صباح اليوم الجمعة، تدشين المبادرة الرئاسية "كتف في كتف" لخدمة أهالي محافظة الإسماعيلية، وذلك بنادي الفيروز على ضفاف بحيرة التمساح.

المبادرة التي أعلن عنها التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي، تعد أكبر مبادرة للحماية الاجتماعية في مصر، تحت عنوان مبادرة "كتف في كتف" لتوزيع احتياجات المواطنين بالمجان في كل أنحاء مصر؛ استعدادًا لشهر رمضان الكريم.

وانطلق التحالف الوطني في شهر مارس 2022، بعد إعلان الرئيس عبدالفتاح السيسي عام 2022 للمجتمع المدني بمشاركة وعضوية كبرى مؤسسات العمل الأهلي، حيث يضم 25 جمعية قاعدية ومؤسسة أهلية.

تُوَفِّر مبادرة "كتف في كتف" 4 ملايين صندوق مواد غذائية وتصل إلى جميع المحافظات في مصر، وذلك قبل شهر رمضان الكريم؛ لدعم المواطنين الأكثر احتياجًا.

ويسعى القائمون على التنظيم إلى عدم تكرار المساعدات لنفس الأشخاص، من خلال استهداف أكبر عدد من الأماكن لتقديمها.

وسيكون التجمع الأكبر للمبادرة يوم الجمعة 17 مارس الجاري باستاد القاهرة الدولي.

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