الجمعة 10 مارس 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

توك شو

رصد جهود «حياة كريمة» بمشروع مركز شباب كفر حجازي بالمنوفية

حياة كريمة
حياة كريمة

استعرض المهندس أحمد عطية، مدير مشروع مركز شباب كفر حجازي بمحافظة المنوفية، أبرز التفاصيل حول إنجاز المشروع.

وقال عطية، خلال لقائه عبر فضائية "إكسترا نيوز"، اليوم الجمعة، إن المركز مساحته الإجمالية 1900 متر مسطح، عبارة عن ملعب خماسي، ومبنى قائم الآن به صالة رياضية وحضانة وصالة بلياردو وبينج بونج. 

وأضاف مدير مشروع مركز شباب كفر حجازي بالمنوفية، أن المبنى استغرق في إنشائه 6 شهور، وقد شهدنا تحديات في الإنشاء، وصعوبة في دخول مواد البناء، معقبًا "الحمد لله استطعنا الانتهاء منه في الوقت المقرر".

وأوضح مدير مشروع مركز شباب كفر حجازي بالمنوفية، أن الدولة اضطرت إلى إنشاء مركز جديد، لافتًا إلى أن المبنى القديم لا يوجد به ملعب، وكان به مكتب المدير وصالة بلياردو وجيم فقط.

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