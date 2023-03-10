«فاروق حسني للثقافة والفنون» تبدأ جلسات حوارية على هامش معرض جوائز الفنون للشباب

نظمت مؤسسة فاروق حسني للثقافة والفنون مساء أمس وتحت رعاية وزارة الثقافة بمركز الهناجر للفنون أول الجلسات الحوارية المقامة على هامش معرض جوائز الفنون للشباب بجلسة حوار عن جائزة التصوير “الرسم" وكانت بعنوان: ما هو التصوير؟

وضمت الجلسة أعضاء لجنة تحكيم جائزة التصوير وهم السادة، الدكتورة / علية عبد الهادي - عميد كلية العمارة والفنون جامعة البترا بالمملكة الأردنية سابقاً – ووكيل كلية الفنون الجميلة للدراسات العليا والبحوث جامعة حلوان سابقاً، الدكتور / حسين الشابوري - فنان تشكيلي وخبير التصميم والعرض المحتفى، الفنان الكبير / محمد عبلة – فنان تشكيلي، الفنان الكبير / سمير فؤاد - فنان تشكيلي، الفنان الدكتور / أحمد رجب صقر – عميد كلية الفنون الجميلة جامعة المنيا – سابقًا. .

صورة من الفعالية

جاء ذلك في بحضور إيهاب مصطفي مدير عام مؤسسة فاروق حسني والأستاذة ريهام المغربي مدير تطوير الاعمال بالمؤسسة، ومجموعة كبيره من الشباب الفنانين المشاركين بالمعرض والحاصلين علي جائزة التصوير الفنانة سالي جمال الحاصلة علي جائزة المركز الاول لجائزة التصوير والفنانة أيه محمد الحاصلة علي جائزة المركز الثاني لهذه الدورة كما حضر اللقاء الدكتور أشرف رضا الرئيس التنفيذي لمجمع الفنون والثقافة بجامعة حلوان و الناقد التشكيلي الدكتور طارق عبد العزيز.

وبدأ الحوار بتعريف التصوير من وجهة نظر أعضاء لجنة التحكيم، حيث تفاعل الشباب مع أعضاء لجنة التحكيم بالأسئلة وتوضيح رؤيتهم لفن التصوير.

وقال الفنان محمد عبلة:" إن التصوير لا بد وأن يصحبه ثقافة فنية متنوعة للفنان، لافتا إلى أنه شخصيا درس النحت والجرافيك ليكون ملما بتفاصيل فن التصوير، موضحا أن ذلك يمثل إضافة كبرى لأي فنان".

وأوضح أن العناصر الأربعة للتصوير هي الفنان نفسه بالإضافة إلى الفخامات التي لابد للفنان من معرفتها بشكل جيد فضلا عن السطح، مشيرا إلى بعض الفنانين لا يستطيعون الرسم على الأسطح المرنة بينما بفضل بعضهم الآخر الرسم على أسطح بعينها لإنتاج العمل الفني.

وأكد أن العنصر الرابع هو الأداة التي يشكل بها الفنان عمله الفني، لافتا إلى أن ضربات الفرشاة تحدد بشكل كبير كيف يكون شكل العمل الفني.

وقال الفنان سمير فؤاد:" إن التصوير بالنسبة إليه يعنى أن المصور لا بد وأن يكون رساما جيدا في البداية، ثم إنه لابد وأن يكون ملما بنظرية الألوان وطرق مزجها، مشيرا إلى أن العنصر الثالث الضرورى للتصوير الفني هو الفرشاة التي تعد أداه رسم لكنها في النهاية امتداد لطول الجسم وعنصر مؤثر جدا في عالم التصوير.

وتحدثت الدكتورة عليه عبد الهادي عن ماهو التصوير؟ التصوير هو حالة من حالات الابداع الذي ينفرد بها الفنان واشارات انه يجب ان يأخذ كل فنان بعين الاعتبار المعايير الأصالة والابداع والابتكار

وقال الدكتور أحمد رجب صقر:" إن دور مدرس التربية الفنية مهم للغاية فيما يتعلق بتأهيل الفنان لافتا إلى أن الرسوم الأولى التي رسمها البشر في الكهوف مثلت المحاولات الأولى للفن موضحا أن الإلمام الجرافيك والنحت مهمان للفنان ولفن التصوير بوجه عام.

صورة من الفعالية

وتطرق الدكتور حسين الشابوري في حديثه عن مساحة العمل الفني وكيفية اظهار العمل بالمساحة المطلوبة فى التصوير وان الفنان يجب عليه مراعاة النسب في أعماله.