الثاني خلال يوم.. زلزال جديد يضرب نورهك في مدينة كهرمان مرعش بتركيا

ضرب زلزال جديد اليوم الجمعة، بقوة 3.9 درجة على مقياس ريختر منطقة نورهك في مدينة كهرمان مرعش جنوب تركيا .

وأفادت إدارة الكوارث والطوارئ التركية، في بيان لها اليوم، بأن الزلزال وقع بقوة 3.9 درجة في منطقة نورهك في حوالي الساعة 10:58ص .

يعد هذا الزلزال الثاني خلال اليوم الجمعة، إذ ضرب زلزال بقوة 4.8 درجة على مقياس ريختر، منطقة هاسيلار في مدينة قيصري وسط تركيا، وفقا لموقع تركيا الان.

- زلزال بقوة 4.8 درجة يضرب قيصرى وسط تركيا.. والمواطنون يهرعون للشوارع

وأفادت إدارة الكوارث والطوارئ التركية، في بيان لها اليوم، بأن زلزالاً بقوة 4.8 درجة وقع منطقة هاسيلار في قيصري، على عمق حوالي 7 كيلومترات.

من جانبه، قال عمدة بلدية قيصري، ممدوح بويوكليتش، وفقاً للمعلومات الأولية: “فرقنا في الميدان في حالة تأهب، ربي يحمينا من جميع الكوارث”.

ونشرت وسائل إعلام تركية قبل قليل، لحظة وقوع الزلزال في مدينة قيصري وسط تركيا.

وأظهر الفيديو لحظة وقوع الزلزال من داخل متجر مواد غذائية، حيث تناثرت المنتجات من الرفوف بفعل الهزات الارتدادية، وخرج المواطنون إلى الشوارع خشية انهيار المباني عليهم.