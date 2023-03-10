الجمعة 10 مارس 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

الثاني خلال يوم.. زلزال جديد يضرب نورهك في مدينة كهرمان مرعش بتركيا

زلزال تركيا
زلزال تركيا

ضرب زلزال جديد اليوم الجمعة، بقوة 3.9 درجة على مقياس ريختر منطقة نورهك في مدينة كهرمان مرعش جنوب تركيا .

وأفادت إدارة الكوارث والطوارئ التركية، في بيان لها اليوم، بأن الزلزال وقع بقوة 3.9 درجة في منطقة نورهك في حوالي الساعة 10:58ص .

يعد هذا الزلزال الثاني خلال اليوم الجمعة، إذ ضرب زلزال بقوة 4.8 درجة على مقياس ريختر، منطقة هاسيلار في مدينة قيصري وسط تركيا، وفقا لموقع تركيا الان.

- زلزال بقوة 4.8 درجة يضرب قيصرى وسط تركيا.. والمواطنون يهرعون للشوارع

وأفادت إدارة الكوارث والطوارئ التركية، في بيان لها اليوم، بأن زلزالاً بقوة 4.8 درجة وقع منطقة هاسيلار في قيصري، على عمق حوالي 7 كيلومترات.

من جانبه، قال عمدة بلدية قيصري، ممدوح بويوكليتش، وفقاً للمعلومات الأولية: “فرقنا في الميدان في حالة تأهب، ربي يحمينا من جميع الكوارث”.

ونشرت وسائل إعلام تركية قبل قليل، لحظة وقوع الزلزال في مدينة قيصري وسط  تركيا.

وأظهر الفيديو لحظة وقوع الزلزال من داخل متجر مواد غذائية، حيث تناثرت المنتجات من الرفوف بفعل الهزات الارتدادية، وخرج المواطنون إلى الشوارع خشية انهيار المباني عليهم.

زلزل منطقة نورهك كهرمان مرعش تركيا إدارة الكوارث والطوارئ

رئيس التحرير

وائل لطفي

سلامًا على الشهداء

الأكثر قراءة

السيطرة على حريق فى مصنع بلاستيك بعزبة رستم بشبرا الخيمة

«الاتصالات»: تأسيس 646 شركة جديدة بمليار جنيه خلال الربع الأخير لـ 2022

ضبط أجنبى يتاجر فى النقد المشبوه بالقاهرة

«إعلامى الوزراء» ينفى ما تردد عن طرح بيض بودرة

نقل 6 مصابين في حادث بطريق أسوان إلى المستشفى

منعه من معاكسة فتاة.. خفير يعتدي على طالب بـ«كتر» في الشروق

ﻣﻘﺎﻻﺕ

القس رأفت رؤوف الجاولي

كيفية بناء حوار سليم على أساس علمى

عبد الرحيم طايع

الزلازل.. وأباطيل القيامة

مدحت بشاى

«التاء المربوطة» وأهل الفكر

القس. رفعت فكرى

شهر المرأة!!

د. محمد عفيفي

مصر التى لا نعرفها «2-١»

ماجد حبته

الإرهابى مراسلًا ومذيعًا!

حسين دعسة

كيف تدير التكنولوجيا حدود مستقبل الجغرافيا السياسية الدولية؟

أحمد الصغير

المنيا فى ثوبها الجميل!

صور

إقبال كبير من المواطنين على مهرجان التمور بحديقة الأورمان

«نساء مصر بالدنيا كلها».. فعالية تكريم انتصار السيسى لعدد من السيدات الملهمات (صور)

السيدة انتصار السيسى تلتقى سيدات مصر الملهمات

محطة تل أبيب

المزيد

«فتح» تؤكد أهمية دور مصر لإنهاء عدوان الاحتلال

قوات الاحتلال الإسرائيلى تقتحم جنوب قلقيلية وتطلق النار على شاب

وزير إسرائيلى يقتحم الحرم الإبراهيمى فى الخليل