الجمعة 10 مارس 2023
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

الدين لله

رئيس جامعة الأزهر يهنئ الطلاب الحاصلين على المركز الأول بأكاديمية البحث العلمى

رئيس جامعة الأزهر
رئيس جامعة الأزهر

هنأ الدكتور سلامة داود، رئيس جامعة الأزهر، طلاب الجامعة المتميزين والحاصلين على المركز الأول على مستوى الجامعات المصرية الحكومية والخاصة في نتائج برنامج دعم مشروعات التخرج «مشروعي بدايتي» للعام الدراسي 2022- 2023.

وعبر رئيس جامعة الأزهر عن سعادته بالتمثيل المشرف لطلاب جامعة الأزهر وسط زملائهم من مختلف الجامعات المصرية الحكومية والخاصة والأهلية، مما يعزز من الثقة في طلاب جامعة الأزهر، ويعكس تميزهم في جميع المحافل العلمية محليًّا وإقليميًّا ودوليًّا.

وقدم الدكتور محمد الشربيني، نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، التهنئة إلى طلاب الجامعة الذين رفعوا رايتها عالية خفاقة، دليلًا على تميز طلاب الجامعة في العلوم العملية والتطبيقية جنبًا إلى جنب مع تميزهم في العلوم العربية والشرعية.

- مشروعات التخرج التى قدمها طلاب الجامعة تعكس وعيهم وإدراكهم للتحديات التي تواجه المجتمع

وأوضح نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب أن مشروعات التخرج التي قدمها طلاب الجامعة تعكس وعيهم وإدراكهم للتحديات التي تواجه المجتمع، وتؤكد على رؤيتهم نحو تنفيذ أهداف التنمية المستدامة وتحقيق رؤية مصر 2030 م، من خلال مشاريع واعدة في مختلف المجالات العلمية والبحثية.

جدير بالذكر أن أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا أعلنت فوز جامعة الأزهر بالمركز الأول من بين عدد 48 جامعة حكومية وخاصة، وسوف يتم تقديم دعم لمشاريع التخرج الفائزة وعددها 952 مشروعًا، بمبلغ قدره 33 مليون جنيه.

وقد احتلت جامعة الأزهر المرتبة الأولى في الجامعات الحكومية الحاصلة على الدعم بعدد 37 مشروعًا، يليها جامعة القاهرة عدد 29 مشروعًا، ثم جامعة حلوان بعدد 29 مشروعًا، وقد تنوعت مجالات المشاريع التي تقدمت هذا العام وشملت: السيارات الكهربائية، والمدن الذكية، والذكاء الاصطناعي، والتكنولوجيا الخضراء، والطاقة والمياه، وتعلم الآلة، والأمن السيبراني، والتغيرات المناخية، والعلوم التطبيقية، إضافة إلى مجالات الثقافة والفنون والآداب.

أكاديمية البحث العلمي مشروعي بدايتي الجامعات المصرية جامعة الأزهر طلاب جامعة الأزهر

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وائل لطفي

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