بالأسماء.. مصرع شخص وإصابة 5 إثر انقلاب سيارة بطريق «إدفو- مرسى علم»

لقى شخص مصرعه، بينما أصيب 5 آخرون إثر حادث انقلاب سيارة ربع نقل بطريق "إدفو- مرسى علم" في محافظة أسوان، صباح اليوم الجمعة، وعلى الفور توجهت سيارات الإسعاف لنقل المصابين إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم والمتوفى إلى المشرحة لاتخاذ الإجراءات اللازمة.

وتلقى مركز شرطة إدفو شمال محافظة أسوان إخطارًا يفيد بوقوع حادث انقلاب سيارة ربع نقل بطريق إدفو مرسي علم في حدود المحافظة، مما أسفر عن مصرع شخص وإصابة 5 آخرين، وعلى الفور تم الدفع بسيارات الإسعاف لنقل المصابين إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم، والمتوفي إلى للعرض على الطبيب الشرعي لتحديد السبب الفعلي للوفاة.

وتوجهت القيادات الأمنية إلى مكان الحادث لمعاينته واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة ورفع أثاره من الطريق لتسيير الحركة المرورية أمام المارة بالطريق.

وتبين أن المصابين هم كل من الرشيدي آدم عبدالنبي، 34 سنة، مصاب باشتباه كسر بالقدم اليمنى، ومختار عمر يحيى، 30 سنة، مصاب باشتباه في كسر بالذراع الأيمن، ومحمد سعدون قادر، 27 سنة، مصاب اشتباه كسر بالقدم الأيمن، وبخارى خميس جمعة، عمره 25 سنة، مصاب باشتباه كسر بالكتف الأيسر وكدمات، وهناك مصاب آخر رفض التوجه إلى المستشفى وتمت إجراءات الإسعافات الأولية في مكان الحادث، وتم نقل المصابين إلى مستشفى إدفو العام لتلقى العلاج اللازم.

بينما توفي إثر الحادث مختار عمر على، عمره 25 سنة، وتم إيداع جثمانه مشرحة إدفو للعرض على الطبيب الشرعي لتحديد السبب الفعلي للوفاة.