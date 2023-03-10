احتفالا بيوم الشهيد.. حضور الرئيس السيسي للندوة التثقيفية 37 للقوات المسلحة يتصدر الصحف

أبرزت صحف القاهرة، الصادرة صباح، اليوم الجمعة، حضور الرئيس عبدالفتاح السيسي، أمس، فعاليات الندوة التثقيفية الـ 37 للقوات المسلحة بمناسبة الاحتفال بيوم الشهيد والمحارب القديم، بمركز المنارة للمؤتمرات الدولية بالقاهرة الجديدة.

فمن جانبها.. ذكرت صحيفة (الأهرام) أن الرئيس السيسي أكد - خلال الندوة - أن الأمن الذي تشهده مصر حاليا كان ثمنه دماء وأرواح وتضحيات الشهداء من أبناء مصر، لافتة إلى أن الرئيس حيا وقوفا شهداء الوطن من القوات المسلحة، وقال في مداخلة مع أمهات ثلاثة من “شهداء مثلث القيادة” الذين استشهدوا في سيناء: "إننا اليوم نعيش بفضل الله وتضحيات هؤلاء الشهداء التي دفعت منذ حوالي 9 سنوات" معربا عن سعادته وفخره بلقائهن، وطلب منهن توعية الناس، والتحدث معهم لإيصال صوتهن إلى شعب مصر.

- الشعب المصري يعيش في أمان واستقرار بفضل ما قدمه الشهداء فداء للوطن

كما أكد الرئيس السيسي أن الشعب المصري يعيش في أمان واستقرار بفضل ما قدمه هؤلاء الشهداء فداء للوطن، مجددا التحية والتقدير لأمهات الشهداء ورحب بهن، معربا عن الفخر بما قدمن فداء للوطن، مضيفا أن الجيش ليس فقط من يتذكر شهداء الوطن بل المصريون جميعا، وتابع قائلا: "نحن اليوم نتحدث عن استشهاد الفريق عبد المنعم رياض، تلك الواقعة التي تجاوزت 54 عاما، فنحن لم ولن ننساه، ولن ننس كل شهيد وكل مصاب قدم جزءا من جسده من أجل أن تصبح البلد في أمان وسلام".

وأشارت إلى أن الرئيس السيسي وجه التحية والتقدير لأسر الشهداء والمصابين الذين حضروا الاحتفالية، وغير المتواجدين، قائلا: "عهدنا معكم أننا لن ننساكم، وهذا أقل ما يمكن تقديمه لكم، لكن العهد الأكبر أننا سنجعل ثمن دماء أبنائكم والإصابات التي حدثت وقدمت فداء مصر، وميلاد الدولة يفتخر بها أبناء مصر وأحفادها..واختتم الرئيس كلمته مرددا (تحيا مصر)".

- خلال اتصال هاتفي.. الرئيس السيسي وبوتين يؤكدان أهمية دفع جهود الاستقرار في الشرق الأوسط

وفي شأن رئاسي ثان، كتبت صحيفة "الأهرام" تحت عنوان "تعزيز التعاون بين مصر وروسيا.. السيسي وبوتين يؤكدان أهمية دفع جهود الاستقرار في الشرق الأوسط" أن الرئيس السيسي أجرى اتصالا هاتفيا بنظيره الروسي فلاديمير بوتين، حيث بحثا سبل تعزيز مختلف أطر التعاون بين مصر وروسيا، خاصة من خلال المشروعات التنموية المشتركة الجارية بينهما.

وأوضحت أن الرئيسين ثمنا العلاقات التاريخية والمتميزة التي تجمع بين الدولتين في مختلف المجالات على المستويين الرسمي والشعبي، مع تأكيد مواصلة دفع تلك الروابط خلال الفترة المقبلة.

ونقلت الصحيفة عن المستشار أحمد فهمي المتحدث باسم الرئاسة، القول "إن الاتصال شهد تبادل التهنئة بمناسبة مرور 80 عاماً على بدء العلاقات الدبلوماسية بين البلدين الصديقين.. كما شهد الاتصال بحث المستجدات الإقليمية والدولية، حيث أكد السيسي وبوتين أهمية دفع جهود تعزيز الاستقرار في منطقة الشرق الأوسط وتسوية الأزمات القائمة بها على نحو يحقق مصالح الشعوب وتطلعاتها.

كما تطرق الاتصال أيضا إلى التشاور حول سبل التغلب على الأزمات العالمية الراهنة لاسيما في مجال الغذاء، حيث أكد الرئيسان أهمية تعزيز الأمن الغذائي خاصة للدول المتضررة في إفريقيا، التي تأثرت دولها أكثر من غيرها في هذا الصدد.