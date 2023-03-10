الجمعة 10 مارس 2023
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

بلومبرج: زيادة طلبات الإعانة فى الولايات المتحدة بسبب تراخى سوق العمل

الولايات المتحدة
الولايات المتحدة

قالت وكالة بلومبرج الأمريكية، إن طلبات إعانة البطالة في الولايات المتحدة خلال الأسبوع الماضي إلى أعلى مستوى لها منذ شهر ديسمبر؛ بسبب تراخي سوق العمل ونقص الايدي العاملة.

 

وقال التقرير: “ارتفعت طلبات إعانات البطالة الأمريكية الأسبوع الماضي إلى أعلى مستوياتها منذ ديسمبر ، مدفوعة بالارتفاع المفاجئ في كاليفورنيا ونيويورك مما يشير إلى بعض التراجع في سوق العمل الذي لا يزال ضيقًا”.

وأظهرت بيانات وزارة العمل، أن مطالبات البطالة الأولية زادت بواقع 21000 إلى 211000 في الأسبوع الماضي، ارتفعت المطالبات المستمرة ، والتي تشمل الأشخاص الذين حصلوا على إعانات بطالة لمدة أسبوع أو أكثر ، بأكبر قدر منذ نوفمبر 2021.

في سياق متصل قالت صحيفة "الجارديان" البريطانية، إن المملكة المتحدة تبحث إجراء فحوصات صحية سنوية للعمال ومنح الشركات إعانات صحية، لتجنب إصابة الموظفين بالأمراض طويلة الأجل، في محاولة للتعامل مع نقص العمالة في البلاد.

وأضافت الصحيفة في تقرير لها، أنه يمكن أن تتضمن الخطط منح الشركات إعانات لخدمات الصحة المهنية للوقاية من الإصابة بمرض طويل الأجل، كجزء من مراجعة الحكومة للقوى العاملة التي سيتم الكشف عنها جنبًا إلى جنب مع الميزانية هذا الشهر.

وأمر جيريمي هانت، مستشار الخزانة البريطانية، بمراجعة القوى العاملة وسط مخاوف من أن الاقتصاد يتراجع؛ بسبب نقص العمال الذي ظهر منذ الوباء وخروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي.

وستشكل خطط الفحص الصحي جزءًا من مراجعة القوى العاملة التي تجريها وزارة العمل والمعاشات التقاعدية مع مدخلات من وزارة الصحة والرعاية الاجتماعية.

إعانات البطالة اعلى مستوى إعانة البطالة الاسبوع الماضي البطالة الأمريكية البطالة في الولايات المتحدة

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