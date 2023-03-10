الجمعة 10 مارس 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

توك شو

«الدوم» يعرض الشغف الدرامى للفنان الراحل نور الشريف

نور الشريف
نور الشريف

حرص برنامج "الدوم" على عرض الشغف الدرامي الكبير الذي كان يوجد بقلب الفنان الراحل نور الشريف منذ صغره، حيث استطاع التعبير عن موهبته الفنية على مسرح المدرسة، وأثناء الدراسة بالثانوية العامة حاول جاهدًا إيجاد طريق لاختراق عالم الفن والشهرة ولكن جميع محاولاته باءت بالفشل في النهاية.

الدوم

وأكد التقرير، أن الفنان نور الشريف حرص على الالتحاق بالمعهد العالي للفنون المسرحية بالرغم من اعتراض أسرته على ذلك، ولهذا يمكن القول أن الفنان نور الشريف سعى إلى تحقيق حلمه مواجهًا كافة العوائق والتحديات.

نجوم الفن الجميل

اختارت لجنة تحكيم مسابقة التقديم التليفزيوني بالموسم الثاني من برنامج الدوم، والتي تشكلت من الإعلامية ريهام السهلي، والاعلامي محمد سعيد، والإعلامي محمد عبد الرحمن، 4 متسابقين للتصعيد للمرحلة النهائية، وهم كريم الخولي، بهيرة وليد، أحمد عيد، روان علي.

وتشهد النسخة الثانية من البرنامج توسعًا وتنوعًا في المسابقات بإتاحة الفرصة للموهوبين في مجالي الفنون التشكيلية والعزف الموسيقي للمشاركة في مسابقات متخصصة في البرنامج، بالإضافة إلى مسابقات الغناء والتمثيل والتقديم التليفزيوني للتنافس أمام لجان تحكيم من الخبراء المتخصصين في كل مجال.

يذكر أن برنامج "الدوم" كان قد شهد إقبالًا شديدًا من حيث عدد المتقدمين، ليصل إلى أكثر من 25 ألف متقدم من جميع المحافظات، وخاصة بعد نجاح الموسم الأول منه والذي يعد بمثابة بوابة لاكتشاف المواهب، حيث نجح في إلقاء الضوء على مواهب مصرية حقيقية تمكنت من تخطو خطوات متقدمة في مجالاتها المختلفة.

الدوم برنامج الدوم اكتشاف المواهب نور الشريف دي ام سي

رئيس التحرير

وائل لطفي

سلامًا على الشهداء

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