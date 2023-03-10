الجمعة 10 مارس 2023
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

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«الدوم» يختار 4 متسابقين للتصفيات النهائية بفئة التقديم التلفزيونى

المتأهلون
المتأهلون

أعلن برنامج "الدوم"، عن انتقال 4 متسابقين من فئة التقديم التلفزيوني، للتصفيات النهائية من البرنامج للمنافسة على لقب برنامج "الدوم"، فئة التقديم التلفزيوني للعام الثاني على التوالي.

أسماء المتسابقين الذين اختارتهم لجنة التحكيم المكونة من الدكتور محمد سعيد محفوظ، والإعلامية ريهام السهلي، والإعلامي محمد عبدالرحمن.

المتأهلون للتصفيات النهائية

كريم الخولي

كريم الخولي

بهيرة وليد

بهيرة وليد

أحمد عيد

أحمد عيد

روان علي 

روان علي

برنامج الدوم

يذكر أن برنامج "الدوم" من إنتاج الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية وشركة ميديا هب، في مبادرة لاكتشاف الموهبين من أبناء مصر، وتوجيه هذه المواهب نحو المسار الصحيح، 

وتشهد النسخة الثانية من البرنامج توسعًا وتنوعًا في المسابقات بإتاحة الفرصة للموهوبين في مجالي الفنون التشكيلية والعزف الموسيقي؛ للمشاركة في مسابقات متخصصة في البرنامج، بالإضافة إلى مسابقات الغناء والتمثيل والتقديم التليفزيوني للتنافس أمام لجان تحكيم من الخبراء المتخصصين في كل مجال.

التقديم التلفزيوني للتصفيات النهائية لقب برنامج الدوم لجنة التحكيم محمد سعيد محفوظ محمد عبدالرحمن ريهام السهلي

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