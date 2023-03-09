لجنة من وزارة الشباب والرياضة لمتابعة تنفيذ مشروع استاد بورسعيد

كلف الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، لجنة متخصصة لمتابعة تنفيذ مشروع استاد بورسعيد الرياضي، وذلك وفق الرسومات التنفيذية للاستاد، والجدول الزمني المحدد للانتهاء من كافة الأعمال.

ويأتي ذلك في إطار توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بسرعة البدء في البرنامج التنفيذي والتمويلي لمشروع استاد بورسعيد.

وتوجهت اللجنة اليوم إلى محافظة بورسعيد لرصد معدل الإنجاز بمشروع الاستاد، حيث اطلع أعضاء اللجنة على شرح مفصل لمراحل المشروع من خلال المسئولين بشركة "وادي النيل للمقاولات"، وتحت إشراف كلية هندسة المطرية جامعة حلوان، وعرض أهم الأعمال في مرحلة الحفر والإحلال لمشروع الإاستاد.

وبدأت أعمال اللجنة بعقد اجتماع مع المهندس عمرو عثمان نائب محافظ بورسعيد؛ لعرض آخر التطورات المتعلقة بإقامة مشروع الاستاد، ويترأس اللجنة الدكتور أشرف البجرمي رئيس الإدارة المركزية للمنشآت الشبابية والرياضية بالوزارة، وعضوية المعنيين بالإدارة العامة للشئون الهندسية ومديرية الشباب والرياضة ببورسعيد.

كما تدعم وزارة الشباب والرياضة مبادرة "نحن سندك"، لتوعية الشباب بالظواهر المجتمعية السلبية بمحافظة بنى سويف، والمنبثقة من توصيات قمة "سند شباب الصعيد"، ومبادرة "ساند".

وذكرت وزارة الشباب والرياضة -في بيان مساء اليوم الخميس- أنه في إطار فعاليات المبادرة انطلقت مسيرة من أمام مديرية الشباب والرياضة ببنى سويف لمناهضة الانتحار والعنف الأسرى والتنمر، حيث قام الشباب المشاركون في المسيرة بتوعية المواطنين في مختلف الميادين والشوارع الرئيسية ببنى سويف حول كيفية مناهضة تلك الظواهر السلبية، والحفاظ على حياة الإنسان والتعامل باحترام ورقي.

كما تستهدف المبادرة توجيه رسائل توعوية للأسرة حول كيفية التعامل مع الأبناء، والاستماع إلى مشاكلهم، والمشاركة معهم فى مواجهتها.

تأتي المبادرة تحت رعاية وزير الشباب والرياضة الدكتور أشرف صبحي، وتم تنفيذ فعالياتها بالتنسيق مع مديرية الشباب والرياضة بمحافظة بني سويف، وبالتعاون مع الكيان الشبابي "سند شباب الصعيد".

وتعليقاً على المبادرة، أكد وزير الشباب والرياضة دعم الوزارة للمبادرات الشبابية البناءة التي تُشجِع على المشاركة المجتمعية الإيجابية للنشء والشباب في جميع محافظات الجمهورية، ومساهمة الشباب فى مواجهة التحديات بالمجتمع سعياً نحو إعلاء الظواهر الإيجابية فى ضوء التوجه نحو الجمهورية الجديدة التى تشهد التنمية والتطور في كل قطاعات الدولة المصرية تحت القيادة الحكيمة للرئيس عبدالفتاح السيسي وبأيدي شباب الوطن.