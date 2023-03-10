يبحث محبي كرة القدم عن مواعيد المباريات التي تقام يوميًا سواء في الدوري المصري أو الدوريات الأجنبية ، وتقدم الدستور لقرائها مواعيد مباريات اليوم الجمعة 10-3-2023 وترددات القنوات الناقلة.

مباريات الدوريات الأجنبية

-مباريات الدوري الإسباني الدرجة الأولى

22:00 قاديش vs خيتافي

-الدوري الإيطالي الدرجة A

21:45 سبيزيا vs انتر ميلان

-الدوري الألماني الدرجة الأولى

21:30 كولن vs بوخوم

-مباريات الدوري الفرنسى الدرجة الأولى

22:00 ليل vs ليون

مباريات الدوري المصري الممتاز

تستضيف قنوات أون سبورت مباريات الدوري المصري الممتاز التي تتوقف اليوم الجمعة بعد أن تأجلت مباراة الاتحاد السكندري و الأهلي التي كان من المفترض أن تقام اليوم ضمن الجولة ٢١.

ويُشرف على الدوري المصري الممتاز الاتحاد المصري لكرة القدم، ويقام بنظام دورة روبن، ويتأهل البطل والوصيف إلى دوري أبطال أفريقيا، فيما يتأهل المركز الثالث وأحيانًا الرابع إلى كأس الكونفيدرالية الأفريقية، ويهبط آخر ثلاث فرق في ترتيب الدوري إلى دوري الدرجة الثانية.

مباريات الدوريات الخليجية

-دوري أدنوك للمحترفين – الامارات

15:45 خورفكان vs عجمان

15:45 البطائح vs الظفرة

18:30 الوحدة vs العين

18:30 دبا الفجيرة vs إتحاد كلباء

-دوري زين الكويتي - الدرجة الممتازة

16:00 القادسية vs العربي

18:30 كاظمة vs الساحل.

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-الدوري العماني عمانتل

15:25 صور vs عمان

15:35 صحار vs البشائر

16:00 النصر vs الإتحاد

-دوري روشن السعودي

15:00 أبها vs الفتح

19:30 التعاون vs الهلال