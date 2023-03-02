«كابيتانو مصر».. عمرو عبد العزيز: الزعيم قال لي أنت ملعبتش كرة في حياتك

كشف الفنان عمرو عبد العزيز مدى علاقته بكرة القدم، خلال حضوره حلقة اليوم من برنامج "كابيتانو مصر".

واستحضراً أحد المشاهد التي جسدها في فيلم "مرجان أحمد مرجان" برفقة الزعيم عادل إمام.

وقال عمرو عبد العزيز: "أول مباراة كرة قدم لعبتها سجلت هدفاً في فريقي، وتاني مباراة كانت في فيلم مرجان أحمد مرجان، وشوطت الكرة قلبت المخرج والكاميرا وعادل إمام قال لي أنت ملعبتش كورة في عمرك قلت له ولا بلايستيشن".

ك ابيتانو مصر

بدأت فعاليات حلقة جديدة من برنامج "كابيتانو مصر" لاكتشاف المواهب، المذاع عبر فضائية "ON"، الذي تنظمه الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية بالتعاون مع وزارة الشباب والرياضة.

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