عمرو عبدالعزيز: عاجبني انسجام لاعبي كل المحافظات في «كابيتانو مصر»

قال الفنان والكوميديان عمرو عبد العزيز للاعبي برنامج "كابيتانو مصر": "عاجبني الانسجام من كل محافظات مصر، واللي مش هيكمل في البرنامج مش وحش لا هو حلو لكن محتاج يكون أحلى، حب اللي أنت بتعمله جداً انت واحد من 11 لاعب، لو مش حاسس إن وجودك مهم متلعبش".

وتابع: "حب إلا أنت بتعمله جداً، لو مش حاسس إن وجودك في الملعب مهم متلعبش".

كابيتانو مصر

بدأت فعاليات حلقة جديدة من برنامج "كابيتانو مصر" لاكتشاف المواهب، المذاع عبر فضائية "ON"، الذي تنظمه الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية بالتعاون مع وزارة الشباب والرياضة.

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