الكوميديان عمرو عبدالعزيز.. ضيف حلقة اليوم من «كابيتانو مصر»

حل الفنان والكوميديان عمرو عبدالعزيز، ضيفاً علي حلقة اليوم من برنامج "كابيتانو مصر".

ودارت سلسلة من فقرات الضحك والترفيه، للتخفيف من ضغوط المباريات.

وقال عمرو عبدالعزيز خلال استقبالة في معسكر "كابيتانو مصر": "ميغركوش إني كبير أن أصلًا طفل، جوايا طفل".

كابيتانو مصر

بدأت فعاليات حلقة جديدة من برنامج "كابيتانو مصر" لاكتشاف المواهب، المذاع عبر فضائية "ON"، الذي تنظمه الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية بالتعاون مع وزارة الشباب والرياضة.

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